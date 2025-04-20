تكنولوجيا: تسريب يكشف عن احتمالية إطلاق هاتف Nothing Phone (3) في شهر يوليو المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن Nothing ستلتزم بإطلاق هاتفها الرئيسي في الصيف هذا العام. بعد إطلاق سلسلة Phone (3a) مؤخرًا، تستعد الشركة الآن لإصدار هاتف CMF Phone (2) Pro الموجه للميزانية. ومن المتوقع أن يصل هاتف Phone (3) في الربع الثالث من العام الحالي، وقد كشف تسريب جديد عن موعد محتمل للإطلاق.

في تغريدة على منصة X، رد المسرب Yogesh Brar بشكل غامض بالرقم “7/25” عند مناقشة إطلاق Phone (3) في الربع الثالث. وفي ردود لاحقة، أوضح Brar أن التاريخ المقصود هو موعد إطلاق هاتف Phone (3).

إذا التزمت Nothing بهذا الجدول الزمني، لن يكون ذلك مفاجئًا. فقد تم الكشف عن كل من هاتفي Phone (1) وPhone (2) في شهر يوليو، ويبدو أن الشركة ترغب في الحفاظ على نفس الدورة الزمنية الصيفية لإصدارات هواتفها الرئيسية.

أما بالنسبة لما سيقدمه هاتف Phone (3)، فلا تزال التفاصيل غامضة. لم تشارك Nothing أي مواصفات أو تفاصيل عن الجهاز حتى الآن. لكن هاتف Phone (2) كان تحسنًا ملموسًا عن الطراز الأول، حيث قدم بطارية أفضل، ومعدات داخلية أكثر تطورًا، وإصدارًا أنظف وأكثر استقرارًا من Nothing OS. ومع ذلك، لم يكن الهاتف قويًا بما يكفي لمنافسة الهواتف الرائدة من سامسونج وجوجل وأبل.

ولكن، هل سيحقق هاتف Phone (3) النجاح في هذا المجال؟ الوقت وحده كفيل بالإجابة. لقد نجحت Nothing في جذب الانتباه بين عشاق التقنية بفضل تصميماتها الفريدة وبرمجياتها البسيطة، ولكنها لم تتمكن بعد من دخول السوق الرئيسي بشكل كبير. إذا قدمت الشركة هاتفًا أقوى وأكثر توازنًا بسعر مناسب، فقد تتمكن من توسيع قاعدة جمهورها.

حتى الآن، كل ما نملك هو التاريخ المحدد، ولكن إذا كانت الإطلاقات السابقة تشير إلى شيء، فربما لن ننتظر طويلًا للحصول على تأكيد رسمي.

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