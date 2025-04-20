تكنولوجيا: إطلاق شاشة AOC Q27G40XMN الجديدة للألعاب بدقة 1440 بكسل مع Mini LEDs و 1200 نتس الآن في الأسواق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت AOC مؤخرًا شاشة ألعاب جديدة تحمل اسم Q27G40XMN، والتي توفر أداءً ممتازًا من حيث أوقات الاستجابة السريعة، ومعدل التحديث المرتفع، ونسبة التباين الجيدة.

مبدلاً من اختيار لوحة OLED، اعتمدت AOC على الإضاءة الخلفية المصغرة مع 1152 منطقة تعتيم، مما يعزز من جودة الصورة بشكل كبير. الشاشة تدعم تقنية HDR ويمكن أن تصل إلى ذروة سطوع قدرها 1200 نتس.

وفقًا للمصنع، تغطي الشاشة بالكامل مساحة ألوان SRGB مع انحراف لون دلتا أقل من 2، مما يعني أنها تقدم ألوانًا دقيقة إلى حد كبير، رغم أن هذا لا يجعلها الخيار الأمثل للمبدعين المحترفين.

تستخدم الشاشة لوحة VA بمعدل تحديث يبلغ 180 هرتز، ووقت استجابة من الرمادي إلى الرمادي قدره 1 مللي ثانية. كما تدعم الشاشة تقنية G-Sync لمنع تمزق الصورة، بينما توفر دقة 2560 × 1440 بكسل، وهي دقة شائعة في شاشات الألعاب متوسطة المدى، مما يعني أنها لا تحتاج إلى قدرات عالية من وحدة معالجة الرسومات مقارنة بالشاشات ذات دقة 4K.

والشاشة التي تأتي بحجم 27 بوصة، تقدم تجربة لعب مميزة بفضل دقة 1440 بكسل، لكنها تفتقر إلى بعض الميزات المتقدمة مثل مركز USB. يتوفر الآن AOC Q27G40XMN بسعر 299 دولارًا عبر موقع Best Buy، مما يجعلها خيارًا مناسبًا لميزانية اللاعبين.

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