بطولة إنكلترا: سيتي يبقى في قلب الصراع على خوض دوري الأبطال

الرياص - اسماء السيد - لندن : بقي مانشستر سيتي، بطل المواسم الأربعة الماضية، في قلب الصراع على المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوزه على ضيفه الجريح ليستر سيتي 2 0 الأربعاء في الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وبعد خسارة أمام نوتنغهام فوريست 0 1 وتعادل على أرضه مع برايتون 2 2 في المرحلتين الماضيتين، حقق سيتي عودة موفقة بعد فترة التوقف الدولي وأضاف الفوز على ليستر، التاسع عشر قبل الأخير، إلى تأهله الأحد لنصف نهائي مسابقة الكأس بفوزه على بورنموث 2 1 بفضل البديل المصري عمر مرموش.

وبانتصاره السادس تواليا على بطل 2016 والخامس عشر للموسم والذي يأتي قبل الديربي ضد مانشستر يونايتد الأحد، رفع فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا رصيده إلى 51 نقطة وبات رابعا موقتا بفارق نقطة أمام نيوكاسل الفائز على ضيفه برنتفورد بهدفين لنجمه السويدي ألكسندر أيزاك الذي رفع رصيده إلى 20 هدفا في الدوري هذا الموسم (2+45)، والإيطالي ساندرو تونالي (74) مقابل هدف للكاميروني براين مبومو (66 من ركلة جزاء).

لكن تقدم سيتي ونيوكاسل إلى المركزين الرابع والخامس موقت بانتظار مباراة تشلسي (49 نقطة) مع ضيفه وجاره توتنهام الخميس في ختام المرحلة.

وبغياب الهداف النروجي إرلينغ هالاند حتى سبعة أسابيع بسبب إصابة في الكاحل تعرض لها خلال الفوز على بورنموث، خاض غوارديولا اللقاء باشراك مرموش منذ البداية وأعاد جاك غريليش إلى التشكيلة الأساسية لأول مرة منذ الخسارة أمام فريقه السابق أستون فيلا 1 2 في 21 كانون الأول/ديسمبر.

ورد غريليش بأفضل طريقة على ما يتم تداوله عن وضعه المهزوز في سيتي بافتتاحه التسجيل بعد أقل من دقيقة على البداية بعد تمريرة من البرازيلي سافينيو إثر مجهود مميز للبلجيكي جيريمي دوكو في افتكاك الكرة في وسط الملعب (2).

وهذا الهدف الأول لغريليش في الدوري الممتاز منذ 16 كانون الأول/ديسمبر 2023 ضد كريستال بالاس (2 2).

ثم عزز مرموش النتيجة بهدفه السابع بقميص الـ"سيتيزينس" في 12 مباراة ضمن كافة المسابقات منذ انضمامه من أينتراخت فرانكفورت الالماني مقابل 76 مليون دولار في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، مستفيدا من خطأ فادح للحارس الدنماركي مادس هيرمانسن الذي أفلت الكرة بعد سوء تفاهم مع مدافعه البلجيكي فاوت فايس (29).

ورغم سيطرته التي بلغت أكثر من 70 بالمئة وتسديده 16 مرة على المرمى (5 بين الخشبات الثلاث) مقابل محاولة فقط لضيفه وكانت بعيدة عن المرمى، اكتفى سيتي بهذين الهدفين حتى صافرة النهاية.

وأزاح أستون فيلا مضيفه برايتون عن المركز السابع وأبقى على آماله أيضا بخوض دوري الأبطال، المسابقة التي وصل فيها هذا الموسم إلى ربع النهائي حيث يصطدم بباريس سان جرمان الفرنسي، بتحقيقه فوزه السادس تواليا في كافة المسابقات وجاء بنتيجة كبيرة 3 0.

وافتتح الوافد الجديد ماركوس راشفورد التسجيل بتسديدة من خارج منطقة الجزاء (51)، ليجد المعار من مانشستر يونايتد طريقه إلى الشباك للمباراة الثانية تواليا بعدما سجل ثنائية في الفوز الأحد على بريستون من المستوى الثاني 3 0 في ربع نهائي الكأس.

وعزز البديل الإسباني ماركو أسينسيو النتيجة في الدقيقة 78 ثم وجه البديل الهولندي دونييل مالن الضربة القاضية لأصحاب الأرض (10+90)، ليرفع فيلا الذي يخوض اختبارا شاقا السبت ضد نوتنغهام فورست الثالث قبل سفره إلى باريس للقاء سان جرمان ذهابا، رصيده إلى 48 نقطة، متقدما بفارق نقطة على برايتون.