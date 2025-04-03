اشارت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني الى إن الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأميركية خاطئة، ولن تفيد الولايات المتحدة. ولفتت ميلوني في بيان، الى اننا "سنبذل كل ما في وسعنا للعمل من أجل التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، بهدف تجنب حرب تجارية من ستضعف حتما الغرب لصالح أطراف عالمية أخرى". وأضافت "في كل الأحوال، سنعمل كالمعتاد لصالح إيطاليا واقتصادها، وسنتواصل أيضا مع الشركاء الأوروبيين الآخرين".

كانت هذه تفاصيل خبر رئيسة الوزراء الإيطالية: سنبذل كل ما في وسعنا للعمل من أجل التوصل إلى اتفاق مع واشنطن بهدف تجنب حرب تجارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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