وسائل إعلام رسمية صينية: الصين واليابان وكوريا الجنوبية تتفق على الرد بشكل مشترك على الرسوم الجمركية الأميركية

كشفت وسائل إعلام رسمية صينية٬ عن ان "سلطات الصين واليابان وكوريا الجنوبية تتفق على الرد بشكل مشترك على الرسوم الجمركية الأميركية".

وفي وقت سابق٬ جدّد وزراء التجارة من الصين واليابان وكوريا الجنوبية دعوتهم إلى "تبادل تدفق مفتوح وعادل للسلع"، متعهدين بتعزيز العلاقات الاقتصادية، قبل أيام قليلة من سريان قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على دول العالم.

وقال الوزراء، في بيان مشترك، "أدركنا بشكل خاص ضرورة استمرار التعاون الاقتصادي والتجاري الثلاثي لمواجهة التحديات الناشئة بفعالية، وتحقيق نتائج ملموسة في المجالات الرئيسية".