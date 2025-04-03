شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن ما يحصل في اليمن صراع بين دولتين (صادم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد مستشار وزير الإعلام اليمني أحمد المسيبلي أن ما يحدث في اليمن حاليًا هو نتيجة تفاوض بين الولايات المتحدة وإيران على حساب حياة اليمنيين.

وأوضح أن الغارات الأمريكية التي تستهدف اليمن ليست حربًا بين أمريكا واليمن، بل صراعًا بين أمريكا وإيران، حيث تقتصر الضربات على معسكرات ومخازن أسلحة ومقار عمل ومساكن تابعة لمليشيا الحوثي وقياداتها، دون أن تشمل كامل اليمن أو الشعب اليمني. ومع ذلك، أشار إلى أن الضحية الحقيقية هي اليمن وأبناؤه الذين يعانون من الدمار الناتج عن هذا الصراع.

وأضاف المسيبلي أن مليشيا الحوثي لا تمثل اليمن أو اليمنيين، بل تخدم أجندة ملالي طهران والحرس الثوري الإيراني، مؤكدًا أن الحوثيين لا يهتمون بمصير الشعب اليمني أو دمار البلاد، حتى لو أدى ذلك إلى موت الشعب بأكمله، طالما أن ذلك يخدم مصالح إيران ومشاريعها.

ودعا إلى ضرورة النظر إلى الواقع الحقيقي لهذا الصراع الذي يدفع اليمنيون ثمنه.