الامارات | جدة ثمانينية تواجه السجن عدة سنوات لضربها حفيدتها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

تواجه امرأة تركية تبلغ من العمر ثمانين عامًا خطر قضاء أكثر من أربع سنوات خلف القضبان لضربها حفيدتها البالغة من العمر ثمانية عشر عامًا على ذراعها بنعل منزل أثناء شجار.

ومنذ انفصال والديها تعيش فورال مع جدتها آسية كايتان بمدينة دنيزلي جنوب غرب تركيا، حياة هانئة كما يمكن وصف حياة فتاة وجدتها بشكل عام.

ولكن في العام الماضي، في التاسع من أغسطس، بعد عودة فورال من العمل، أخبرت جدتها أنها ستخرج مع بعض الأصدقاء، لكن خوفًا على سلامتها، قالت المرأة العجوز إنها لن تسمح بذلك، بل وأغلقت الباب لمنع فورال من الخروج. وفي لحظة ما أثناء شجارهما، حاولت الشابة فتح الباب، فأمسكت كايتان بنعل منزلها وصفعته على ذراعها. فردت فورال غريزيًا بضرب جدتها على رأسها بهاتفها. وهنا بدأت كايتان تنزف، ونسيت الفتاة المذعورة أمر الاحتفال واتصلت بالإسعاف. ولم يكن يعلمن أن ما بدأ كشجار عائلي سيتحول في النهاية إلى خبر دولي، فقالت كايتان لصحيفة صباح نيوز: "أرادت حفيدتي الخروج مساءً، فلم أسمح لها بذلك، وأغلقت الباب. ضربتها على يدها بالنعال، وضربتني على رأسي بهاتفها. عندما بدأت أنزف، خافت واتصلت بالإسعاف".

ولم تتقدم كايتان وحفيدتها بشكاوى ضد بعضهما البعض، لكنهما أخبرتا فرق الإسعاف كيف أصيبت المرأة المسنة في رأسها، وقدمتا بلاغًا في مستشفى دنيزلي الحكومي، والذي أُحيل لاحقًا إلى الشرطة المحلية. وتم استدعاء المرأتين للاستجواب، ورغم توضيحهما أنهما قد سوّتا خلافهما وأن علاقتهما جيدة، فُتحت دعوى قضائية، وقدّم مكتب المدعي العام لائحة اتهام ضد الجدة البالغة من العمر 80 عامًا.

وهنا زعم الادعاء أن الحذاء الذي استخدمته كايتان لضرب حفيدتها كان سلاحًا وأن الفتاة البالغة من العمر 18 عامًا تصرفت دفاعًا عن النفس عندما ضربت المرأة بهاتفها. كما اتُهمت المرأة الثمانينية أيضًا بـ "حرمان شخص من حريته" لأنها حبست فورال داخل منزلها ومنعتها من المغادرة، وهي تهمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 14 عامًا. وفي 25 فبراير، حكمت المحكمة الجنائية الابتدائية الثانية عشرة على آسية كايتان بالسجن لمدة عامين و6 أشهر بتهمة "حرمان شخص من حريته باستخدام القوة أو التهديد أو الخداع"، وسنتين و6 أشهر إضافية لاستخدامها "سلاحًا" لتنفيذ الجريمة ضد حفيدتها. وتم تخفيف الحكم في النهاية إلى 4 سنوات وشهرين، لكن محامي كايتان استأنف القرار. وإذا أيدت محكمة الاستئناف الحكم الأصلي، فستذهب إلى السجن.