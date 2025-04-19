استشهاد 18 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد 18 فلسطينيًا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي اليوم، استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن القصف الإسرائيلي استهدف منازل وتجمعات للفلسطينيين وخيامًا للنازحين، كما أشارت أن من بين الشهداء والمصابين أطفال ونساء، محذرة من خطورة الأوضاع الصحية في مستشفيات القطاع في ظل استمرار إغلاق المعابر، ومنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية.

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