شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: انتهاء حظر الهجمات المتبادلة على منشآت الطاقة مع أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الهجمات على منشآت الطاقة بين روسيا وأوكرانيا

استمرار الحرب في أوكرانيا

الدمام - شريف احمد - قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إنه مع انتهاء فترة وقف الهجمات المتبادلة على البنية التحتية لمنشآت الطاقة في كل من روسيا وأوكرانيا لمدة شهر، لم تصدر تعليمات أخرى من الرئيس فلاديمير بوتين بهذا الصدد.يشار إلى أنه عقب محادثة هاتفية بين بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 18 مارس الماضي، أعلن الكرملين أن روسيا ستلتزم بتجميد للهجمات المتبادلة على منشآت الطاقة لمدة 30 يومًا.ووافقت أوكرانيا أيضا، لكنها طالبت بتحديد التواريخ الدقيقة وقائمة الأهداف المستثناة من الهجمات.ومنذ ذلك الحين، يتبادل الجانبان الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار بشكل شبه يومي.كان اتّهم الكرملين الأوروبيين، بأنهم يريدون استمرار الحرب في أوكرانيا، في ظلّ انعقاد سلسلة من اللقاءات في هذا الخصوص في باريس بمشاركة مسؤولين أميركيين وأوكرانيين وأوروبيين.وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في إحاطته الإعلامية اليومية: "ما نراه للأسف من قبل الأوروبيين هو التركيز على استمرار الحرب".