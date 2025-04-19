أعلن المساعد الأوّل لوكيل الجمهوريّة التّونسيّة في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، لوكالة "تونس إفريقيا للأنباء"، أنّ "الدّائرة الجنائيّة المختصّة بالنّظر في قضايا الإرهاب، أصدرت حكمًا في حق المتّهمين في قضيّة ما يُعرف بالتّآمر على أمن الدّولة، الّتي شملت الأبحاث فيها عدّة متّهمين، منهم مَن هُم بحالة إيقاف وآخرون بحالة فرار".
وأوضح أنّ "الأحكام السّجنيّة الصّادرة بحقّ المتّهمين تراوحت بين 13 عامًا و66 عامًا"، مشيرًا إلى أنّ "التّهم تعلّقت بارتكاب المتّهمين لجرائم أهمّها التّآمر على أمن الدّولة الدّاخلي والخارجي، تكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابيّة والانضمام إليه، وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدّولة أو حمل السّكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسّلاح".
كانت هذه تفاصيل خبر أحكام بالسجن بين 13 و66 عامًا بحق المتهمين بقضية "التآمر على أمن الدولة" في تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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