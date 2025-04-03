شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب غير أخلاقي...محكمة بريطانية تقضي بسجن نجل رجل أعمال يمني بارز سنتين و3 أشهر "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت محكمة ليفربول كراون في بريطانيا، اليوم الاربعاء، حكما قضى بسجن نجل رجل أعمال يمني بارز، لمدة عامين وثلاثة أشهر، وفق صحيفة صحيفة "Liverpool Echo" إثر إدانته بالاعتداء الجنسي على موظفة أثناء جلسة إزالة الشعر بالليزر.

والحثيلي المتزوج يعمل سابقًا مع والده في صناعة النفط، ويعيش في شقة مطلة على الواجهة البحرية، وكان يطمح لإكمال درجة الماجستير. لكنه اليوم ودّع القاضي وهو يُقتاد إلى السجن، وفق الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن محكمة ليفربول كراون استمعت، اليوم الأربعاء، إلى أن الحثيلي كان قد زار العيادة نفسها في وسط مدينة ليفربول قبل ثمانية أيام لإجراء استشارة حول إزالة الشعر بالليزر من وجهه. وخلال هذا الموعد، كان يُقال إنه "يمسك بمنطقة حساسة من جسده ويرتجف" كما كان يلمس الموظفة بمرفقه على بطنها وساقيها.

وذكر لي بونر، المدعي العام، أن الموظفة شعرت "بالإحراج الشديد" من سلوكه "الغريب والمخيف"، مما دفع الإدارة إلى وضع تحذير في ملفه لتنبيه الموظفين عند أي زيارة مستقبلية. كما أنه طلب منها الخروج معه في موعد، لكنها رفضت وأخبرته بأنها مرتبطة بشخص آخر.

وخلال موعده التالي بعد أسبوع، تصرف الحثيلي "بطريقة أسوأ بكثير" من المرة السابقة، حيث بدأ بلمس مؤخرتها، ثم كرر ذلك رغم تحذيرها له بالتوقف. ثم قام بدفعها باتجاه خزانة في الغرفة محاولًا تقبيلها قبل أن يضعها في قبضة خانقة ويدفع جسده نحوها بينما يلمس صدرها. وبعد ذلك، عرض عليها المال وغادر العيادة وهو يطلب منها "ألا تخبر أحدًا"، بعد أن كان قد أصرّ على الحصول على رقم هاتفها.

ولم يكن لدى الحثيلي أي سوابق جنائية سابقة. وقال محاميه روبرت موريس أمام المحكمة: "إنه يعلم أن عقوبة السجن تنتظره. كان سلوكه خلال الحادثة واضحًا على أنه عدواني ومسيطر. ومع ذلك، كان الحادث قصير الأمد واستمر لبضع دقائق فقط. كان اعتداءً انتهازيًا وليس اعتداءً خطط له مسبقًا، بل حدث لأن الضحية كانت هي من تولت علاجه في ذلك اليوم. لقد كان شخصًا تغلب عليه شهوته في لحظات قليلة، ووضع رغبته فوق إرادة الضحية."

وأضاف المحامي: "هناك جانب مختلف تمامًا للسيد الحثيلي. أولئك الذين يعرفونه عن قرب صُدموا عند سماع إداناته. فهو معروف بكونه رجلاً مهذبًا، محترمًا، طيب القلب ومتفهّمًا. هذه الصورة تتناقض تمامًا مع ما تم عرضه أثناء المحاكمة خلال تلك الدقائق القليلة. هذا التصرف كان خارجًا عن شخصيته المعتادة، فهو شاب ذو سجل نظيف."

كما أوضح أن زوجة الحثيلي تعاني من مرض اليرقان، وهي حاليًا في اليمن، وهو بلد يعاني من الحرب، حيث يصعب الحصول على الرعاية الطبية. وأضاف: "كان يأمل في السفر إلى اليمن لدعمها والسعي للحصول على علاج طبي في دبي. إذا تم الحكم عليه بالسجن، فلن يتمكن من تقديم أي مساعدة لها. إنها تعاني من حالة صحية خطيرة، والمستشفيات في اليمن تعاني من ضغط هائل بسبب الحرب."

وأشار إلى أن "رغم أن زواجهما يمر بحالة اضطراب بسبب هذه القضية، إلا أنها قررت البقاء إلى جانبه. وهو يشعر بالندم العميق على تأثير هذا الموقف على حياتها."

وأدين الحثيلي بتهمة الاعتداء الجنسي، وظهر في قفص الاتهام مرتديًا معطفًا أزرق داكن فوق قميص وربطة عنق. وحكم عليه بالسجن لمدة عامين وثلاثة أشهر.

وخلال النطق بالحكم، قال القاضي إيان هاريس: "لقد تلقيت شهادات إيجابية عنك. أنت شخص ذكي وفي رأيي شخص ناضج. ومع ذلك، فإنك لا تزال مصرًا على إنكار ذنبك. لديك شهادة في إدارة الأعمال وتخطط للحصول على درجة الماجستير. كما تتلقى راتبًا من شركة والدك العاملة في نقل النفط والغاز في اليمن. أنا على دراية بوضع زوجتك الصحي في اليمن، لكنه ليس عاملًا حاسمًا في تحديد العقوبة التي سأصدرها عليك."

وتابع هاريس: "أفاد تقرير ضابط المراقبة بأن سلوكك كان وقحًا ومتعمّدًا. لا أعتبر أن هذه الجريمة قد ارتُكبت في لحظة طيش عابرة، بل امتدت لعدة دقائق وأثّرت على الضحية بعمق. بسبب هذا الاعتداء القاسي والأناني، فإن أقل عقوبة يمكنني فرضها عليك هي السجن لمدة عامين وثلاثة أشهر."

كما أمر القاضي بتسجيل الحثيلي في قائمة مرتكبي الجرائم الجنسية لمدة 10 سنوات، وأصدر أمرًا يمنعه من الاتصال بالضحية لمدة 15 عامًا. وقبل أن يُقتاد إلى الزنزانة، لوّح الحثيلي لمؤيديه في قاعة المحكمة، ثم رفع يده للقاضي وقال: "شكرًا لك."