تطور مفاجئ في عقد صلاح مع ليفربول! (فيديو)

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: بعد أشهر من الغموض الذي أحاط بموقف النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، وموقف زميليه فيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد الذين تنتهي عقودهم جميعا في صيف 2025 تم الكشف عن تطورات مثيرة في المفاوضات بين النادي الانكليزي وهؤلاء النجوم.

ونشر الصحفي الإيطالي الموثوق والمتخصص في أخبار الانتقالات فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة "إكس" خبرا قال فيه: "محمد صلاح يقترب من إبرام صفقة جديدة مع ليفربول، وصلت الاتفاقية الآن إلى مراحلها النهائية".

واختتم: "النادي واثق من إتمامها قريبا وكذلك فيرجيل فان دايك الذي أكد أخيرا إحراز تقدم إيجابي في مفاوضات البقاء مع الليفر، وعلى أي حال صلاح وليفربول من المتوقع أن يستمرا معا لفترات وسنوات أخرى".

ورغم التقارير التي ربطت صلاح برحيل محتمل إلى الدوري السعودي فإن رومانو أكد أن كل المؤشرات الآن تصب في اتجاه البقاء مشيرا إلى أن ليفربول واثق من إتمام الصفقة خلال فترة قصيرة وهو الوضع نفسه بالنسبة لفان دايك الذي اقترب أيضا من التوقيع على عقد جديد.

ويرى مسؤولو ليفربول أن تمديد عقدي صلاح وفان دايك سيمثل خطوة حيوية نحو بناء مشروع تنافسي جديد تحت قيادة المدير الفني الهولندي أرني سلوت في إطار طموحات النادي للعودة إلى منصات التتويج خلال الموسم المقبل.

من ناحيته فقد كان النجم المصري محمد صلاح يرغب في مواصلة المشوار مع ليفربول لموسمين قادمين على الأقل من أجل الاستمرار في تحقيق المزيد من الأرقام القياسية والتاريخية على المستوى التهديفي، وكذلك الفوز بالبطولات مع ليفربول، وهو الأمر الذي دفعه للاعتذار عن قبول أي عروض أخرى، ومن بينها عرض نادي الهلال السعودي.

يذكر أن صلاح شارك الموسم الحالي في 45 مباراة بجميع المسابقات مع ليفربول أحرز 32 هدفا وصنع 22، مما يعني أنه يملك 54 مساهمة تهديفية، وهو الرقم الأعلى في ملاعب أوروبا حتى الآن.