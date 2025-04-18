بطولة إنكلترا: فرصة أمام ليفربول لحسم اللقب

الرياص - اسماء السيد - لندن : يملك ليفربول فرصة التتويج بطلا للدوري الإنكليزي الممتاز في كرة القدم شرط فوزه على مضيفه ليستر سيتي وخسارة منافسه المباشر أرسنال أمام مضيفه ايبوسيتش تاون الأحد في المرحلة الثالثة والثلاثين.

ويملك ليفربول 76 نقطة متقدما بفارق 16 نقطة عن منافسه وفي حال صب سيناريو المباراتين في صالح الأول سيتقدم بفارق 19 نقطة قبل نهاية الموسم بخمس مراحل.

وبات إحراز ليفربول لقبه العشرين ومعادلة الرقم القياسي المسجل بإسم غريمه التقليدي مانشستر يونايتد مسألة وقت ليس الا بعد الموسم الرائع الذي حققته كتيبة المدرب الهولندي ارنه سلوت في موسمه الاول مع الفريق بعد حلوله بدلا من الالماني يورغن كلوب.

وبعد اسبوع على تجديد مهاجم ليفربول النجم المصري محمد صلاح عقده مع ليفربول لموسمين اضافيين، حذا حذوه قائد الفريق الهولندي فيرجيل فان دايك الخميس.

كان لفان دايك دور كبير في عودة ليفربول إلى قمة كرة القدم الإنكليزية والأوروبية منذ انضمامه قادما من ساوثمبتون في كانون الثاني/يناير 2018.

خاض حتى الآن 314 مباراة بقميص ليفربول، حقق خلالها لقب الدوري، دوري أبطال أوروبا، كأس الاتحاد الإنكليزي، كأس الرابطة مرتين، كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

صراع دوري الأبطال

يشهد الصراع على التأهل الى دوري ابطال اوروبا منافسة حامية الوطيس بين خمسة فرق اذا اعتبرنا ان ارسنال الثاني في مأمن.

وعزز نيوكاسل الفائز بكأس رابطة الاندية الانكليزية هذا الموسم حظوظه بانتزاع احدى البطاقات الخمس بعد خمسة انتصارات تواليا بينها فوزان لافتان في آخر جولتين على مانشستر يونايتد 4 1 وعلى كريستال بالاس 5 0، ليصعد الى المركز الثالث برصيد 59 نقطة متقدما على نوتنغهام فوريست مفاجأة الموسم بنقطتين، و4 نقاط عن مانشستر سيتي الخامس، و5 نقاط عن تشلسي واستون فيلا في المركزين السادس والسابع تواليا.

وخاض فيلا موسما لافتا في دوري الابطال هذا الموسم وحقق انتصارات لافتة في دور المجموعات لا سيما على بايرن ميونيخ الالماني 1 0 قبل ان يخرج بصعوبة امام باريس سان جرمان الفرنسي في ربع النهائي.

وقال مدربه الاسباني أوناي ايمري "التأهل الى دوري الابطال يعتبر الأولوية بالنسبة الينا في الوقت الحالي. تتبقى امامنا ست مباريات وسنحاول المشاركة في التأهل الى احدى المسابقات الاوروبية وتحديدا دوري الابطال".

لن تكون مهمة فيلا سهلة لانه يواجه فرقا قوية في الامتار الاخيرة من الموسم الحالي وتحديدا ضد نيوكاسل ومانشستر سيتي وبورنموث وفولهام.

وبفضل النتائج التي تحققها الفرق الانكليزية في المسابقات الاوروبية، ضمن الدوري الانكليزي على ممثل خامس له في المسابقة القارية الاهم الموسم المقبل.

اما نوتنغهام فوريست الساعي الى العودة الى دوري الابطال للمرة الأولى منذ 45 عاما بعد ان توج بلقبها مرتين عامي 1979 و1980 بقيادة مدربه الفذ براين كلاف، فيحل ضيفا على توتنهام صاحب المركز الخامس عشر.

ونجح مدرب نوتنغهام فوريست البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو في بناء فريق لا يعتمد على النجم الواحد وهو يعول على هدافه النيوزلندي العملاق كريس وود والجناح السويدي انتوني ايلانغا.