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ترامب: خفض الرسوم على الصين يعتمد على تصرفاتها

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ترامب: خفض الرسوم على الصين يعتمد على تصرفاتها

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، أن أي قرار بشأن خفض الرسوم الجمركية المفروضة على الصين سيعتمد على تصرفات قادتها.

وأوضح خلال حديثه للصحفيين في البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية ستحدد الرسوم المفروضة على الصين خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة، مشيرًا إلى إمكانية تقديم إعفاءات ضريبية كبيرة بناءً على التطورات.

وأكد ترامب أن سرعة خفض الرسوم ستتوقف على الإجراءات التي تتخذها الصين في الفترة المقبلة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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