بطولة إنكلترا: فولهام يلحق الخسارة الثانية بليفربول هذا الموسم وتعادل سلبي مخيب في ديربي مانشستر

الرياص - اسماء السيد - لندن : ألحق فولهام الخسارة الثانية بليفربول هذا الموسم في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بالفوز عليه 3 2 الأحد على ملعب "كرافين كوتيج" ضمن المرحلة المرحلة الحادية والثلاثين.

وكان ليفربول تعرض لخسارته الوحيدة حتى الآن عندما سقط على أرضه امام نوتنغهام فوريست 0 1 في منتصف ايلول/سبتمبر الماضي.

ووضع فولهام بالتالي حدا لسلسلة من 26 مباراة بلا خسارة لليفربول في الدوري المحلي.

وعلى الرغم من الخسارة بقي ليفربول متصدرا بفارق مريح بلغ 11 نقطة عن منافسه المباشر ارسنال الذي اكتفى بالتعادل 1 1 مع مضيفه ايفرتون السبت، وذلك قبل 7 مراحل على نهاية الدوري.

وعلى الرغم من تقدمه بهدف رائع للاعب وسطه الارجنتيني الكسيس ماك اليستر، تلقت شباك ليفربول 3 اهداف في مدى 14 دقيقة في الشوط الاول قبل أن يقلص الفارق في منتصف الشوط الثاني.

وقال مدرب ليفربول الهولندي أرنه سلوت "عشنا 14 دقيقة صعبة في الشوط الاول وارتكبنا اخطأء سمحت لفولهام بتسجيل 3 اهداف وهو امر لا يحصل دائما معنا".

وتابع "قدمنا عرضا رائعا في الشوط الثاني وداهمنا الوقت لتسجيل هدف ثالث".

خاض ليفربول أسوأ شوط له في الدوري هذا الموسم لكنه تقدم خلافا لمجريات اللعب عندما انتزع ماك اليستر الكرة في منتصف الملعب وسار بها مسافة طويلة قبل ان يطلقها صاروخية من مشارف المنطقة لم يتمكن حارس فولهام الالماني برند لينو من التصدي لها (14).

وكان رد فولهام صاعقا لأنه سجل 3 أهداف في أقل من ربع ساعة بدأها راين سيسينيون بهدف التعادل (23).واضاف النيجيري أليكس ايوبي الهدف الثاني بتسديدة بيسراه ارتطمت بظهير ليفربول الاسكتلندي اندي روبرتسون خادعة حارس مرماه (32).

ثم سجل البرازيلي مونيز الثالث بعد حركة فنية رائعة تخطى فيها قائد ليفربول الهولندي فيرجيل فان دايك وتابعها بين ساقي حارس ليفربول الايرلندي كاومين كيليهير (37).

وظهر ليفربول بوجه مختلف وكان الطرف الافضل في الشوط الثاني وسنحت لنجمه المصري محمد صلاح فرصة تقليص الفارق عندما مرر له البديل الكولومبي لويس دياس كرة عرضية تابعها من مسافة قريبة فوق العارضة (65).

ثم نجح دياس في تقليص الفارق بتسديد كرة زاحفة بعيدا عن لينو (72).

ورمى ليفربول بكل ثقله في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة من اجل إدراك التعادل وكان قريبا من ذلك لكن البديل الآخر هارفي ايليوت سدد كرة ارتدت من العارضة قبل ان يرتمي حارس فولهام على تسديدة الايطالي فيديريكو كييزا أواخر المباراة.

ديربي سلبي في مانشستر

وعلى ملعب "اولدترافورد"، انتهى دربي مدينة مانشستر بين يونايتد وسيتي بتعادل سلبي مخيب.

وفشل سيتي في استعادة المركز الرابع من تشلسي وبات يتخلف عنه بنقطة في المركز الخامس (52 مقابل 53). في المقابل، يحتل يونايتد المركز الثالث عشر برصيد 38 نقطة.

غاب عن صفوف سيتي هدافه النروجي ارلينغ هالاند بعد تعرضه لاصابة في كاحله الاسبوع الماضي ستبعده نحو 6 اسابيع عن الملاعب.

وخاض صانع العاب سيتي البلجيكي كيفن دي بروين آخر ديربي له بعد ان أعلن رحيله عن فريقه في نهاية الموسم الحالي بعد مسيرة مظفرة في صفوف سيتي.

بدأت المباراة سريعا من جانب أصحاب الارض وتعرض جناح يونايتد الارجنتيني اليخاندرو غارناتشو للعرقلة على مشارف المنطقة في الثواني الاولى فاحتسب الحكم ركلة حرة مباشرة انبرى لها قائد الفريق البرتغالي برونو فرنانديش من دون نجاح في ابرز فرص الشوط الاول.

وفي الثاني، تدخل حارس يونايتد الكاميروني اندريه اونانا للتصدي لمحاولة المصري عمر مرموش من ركلة حرة مباشرة (65)، ثم لتسديدة من اللاعب ذاته بعدها بقليل.

وضغط مانشستر يونايتد في ربع الساعة الاخير وأنقذ حارس سيتي البرازيلي ايدرسون كرة خطيرة من الهولندي جوشوا زيرسكي (75) لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

سقوط ساوثمبتون

وبات ساوثمبتون أول فريق يسقط الى دوري "تشامبيونشيب" هذا الموسم بخسارته امام توتنهام 1 3. سجل للفائز الويلزي برندن جونسون (13 و42) والفرنسي ماتياس تيل (90+6 من ركلة جزاء)، مقابل هدف لساوثمبتون سجله البرتغالي ماتيوس فرنانديش (90).