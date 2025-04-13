ليفربول يلامس لقب البريميرليج بفوز قاتل على وست هام

حقق ليفربول، فوزا مثيرا على ضيفه وست هام، بنتيجة (2-1) اليوم الأحد، على ملعب أنفيلد، في إطار الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ثنائية الريدز جاءت عن طريق لويس دياز وفيرجيل فان دايك في الدقيقتين 18 و89.

فيما أحرز أندي روبرتسون، هدف الهامرز، بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 86.

ووسع ليفربول، الفارق مع آرسنال إلى 13 نقطة، معززا صدارته وقربه من التتويج باللقب، بوصوله إلى 76 نقطة، فيما تجمد رصيد وست هام عند 35 نقطة في المركز 17.

ووصل ليفربول بأول فرصة بعد مرور 6 دقائق عن طريق دياز، الذي أطلق تسديدة من على حافة منطقة الجزاء، لكن ألفونس أريولا كان لها بالمرصاد

وبعدها ارتقى ماك أليستر لعرضية داخل منطقة جزاء الضيوف، لكنه وجه الكرة أعلى العارضة.

ومع توالي الهجمات، تلقى صلاح، تمريرة طولية على الجهة اليمنى، لينطلق بالكرة قبل أن يرسل تمريرة عرضية داخل المنطقة، قابلها دياز بلمسة مباشرة إلى الشباك، محرزا أول أهداف الريدز.

وسنحت فرصة للهامرز مع انتصاف الشوط الأول، حينما سدد قدوس، كرة ارتطمت في العارضة.

وعاد أريولا للدفاع عن مرماه بتصديه لتسديدة ماك أليستر نحو أقصى الزاوية اليسرى، ليحرم أصحاب الأرض من تعزيز التقدم، وذلك قبل أن يقابل دياز عرضية بضربة رأسية ضلت طريق المرمى.

وكان محمد قدوس على مقربة مجددا من التسجيل، بتسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيسر.

وقبل نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول (1-0)، تقدم المدافع مافروبانوس لمنطقة جزاء ليفربول، لمقابلة عرضية متقنة برأسية علت العارضة.

وقام لويس دياز بمجهود فردي قبل أن يسدد كرة من داخل منطقة الجزاء، لكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

ونفذ ماك أليستر ركلة حرة بطريقة رائعة، لتحرمه العارضة من تسجيل الهدف الثاني للريدز.

وتسلم ماك أليستر، كرة، بعيدًا عن منطقة الجزاء، لكنه قرر توجيه تسديدة من مسافة بعيدة، كادت تسقط داخل الشباك لولا براعة أريولا، الذي حولها إلى ركنية، فيما وجه باكيتا، تسديدة، من داخل منطقة جزاء ليفربول، لكن الكرة علت العارضة.

وأهدر بوين، فرصة هدف محقق، بعدما وصلته تمريرة بينية، وضعته وجها لوجه مع أليسون، ليسدد الكرة في جسد الحارس البرازيلي أثناء تقدمه عن مرماه للتصدي للانفراد.

وعاد أليسون بيكر لمنع وست هام، من الوصول لمرماه، بتصديه لتسديدة أخرى أطلقها محمد قدوس، من على حافة منطقة الجزاء.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بنحو 4 دقائق، نجح وست هام في معادلة النتيجة بنيران صديقة، بعدما أرسل وان بيساكا، عرضية، حاول فان دايك إبعادها، لكن الكرة ارتطمت بقدم روبرتسون وتحولت إلى الشباك.

وسرعان ما نجح ليفربول في تدارك الخطأ عبر فان دايك، الذي ارتقى لعرضية من ركلة ركنية، موجها ضربة رأسية متقنة داخل الشباك.

وتواصلت الإثارة في الدقائق التالية، حيث كاد الضيوف أن يعادلوا النتيجة مجددًا بعد عرضية متقنة أرسلها كيلمان داخل المنطقة، قابلها فولكروج برأسية رائعة، لكن الكرة ارتطمت في العارضة، لتنتهي المباراة بفوز الريدز.

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