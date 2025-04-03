شكرا لقرائتكم خبر عن رفض وترقب..ردود أفعال سلبية عالميًا على الرسوم الجمركية الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

ميلوني: إجراء سيئ

بريطانيا: لا نعتزم الرد فورًا

أستراليا: غير مبررة

الدمام - شريف احمد - أعلن البيت الأبيض الأربعاء أن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على واردات بلاده من دول العالم أجمع ستدخل حيّز التنفيذ على مرحلتين يومي 5 و9 أبريل الحالي.وقال مسؤول في البيت الأبيض للصحفيين، إن الرسوم الجديدة ستدخل حيز التنفيذ كالآتي: في 5 أبريل في الساعة 04:01 بتوقيت جرينتش للتعرفات البالغة نسبتها 10%، وهو الحدّ الأدنى الذي قرر ترامب فرضه على كل واردات بلاده.وفي 9 أبريل في الساعة 04:01 لتلك التي تزيد على هذا الحد، وتستهدف خصوصًا عمالقة تجاريين مثل الصين والاتحاد الأوروبي.قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على واردات بلاده من الاتحاد الأوروبي هي "إجراء سيئ"، محذّرة من أن اندلاع حرب تجارية لن يؤدّي إلا إلى إضعاف الغرب.وقالت ميلوني في بيان: "فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية على الاتحاد الأوروبي إجراء أعده خاطئًا ولا يصب في مصلحة أي من الطرفين".وأضافت: سنبذل قصارى جهدنا للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لتجنب حرب تجارية ستؤدي حتمًا إلى إضعاف الغرب لصالح جهات فاعلة عالمية أخرى.أعلن وزير التجارة البريطاني جوناثان رينولدز أن المملكة المتحدة ما زالت ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لتخفيف تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب، ولا تعتزم اتخاذ إجراءات انتقامية في الحال.وقال الوزير: "بما أن الولايات المتحدة هي أقرب حليف لنا، فإن نهجنا هو أن نبقى هادئين ونلتزم بهذا الاتفاق الذي نأمل أن يخفف من تأثير ما أُعلن عنه اليوم"، أي رسوم جمركية بنسبة 10% على كل الصادرات البريطانية إلى الولايات المتّحدة، وهي أقلّ نسبة فرضها ترامب على سائر شركاء بلاده التجاريين.قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب "غير مبررة بتاتًا"، ومن شأنها أن تغير علاقة بلاده بالولايات المتّحدة.وبعد أن فرض ترامب رسومًا جمركية بنسب مختلفة على سائر شركاء بلاده التجاريين، ومن بينها أستراليا التي بلغت نسبة الرسوم على صادراتها إلى الولايات المتحدة 10%، قال ألبانيزي خلال مؤتمر صحفي: "هذه الرسوم ليست غير متوقعة، لكن دعونا نكون واضحين، إنها غير مبررة بتاتًا".وشدد على أن هذه الرسوم "ستكون لها عواقب على نظرة الأستراليين لهذه العلاقة".