5 وصفات طبيعية لتنظيف البشرة الدهنية قبل النوم.. تُخلصي من البثور السوداء

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يُعاني أصحاب البشرة الدهنية من بعض المشكلات نتيجة تراكم الزيوت على الطبقة الخارجية للجلد، ما يؤدي إلى ظهور الرؤوس السوداء والحبوب، ما يوجب الاعتناء بها وتنظيفها على مدار اليوم خاصة قبل النوم.

ونستعرض في التقرير التالي 5 وصفات طبيعية لتنظيف البشرة الدهنية قبل النوم، وفق ما ذكره موقع health line الطبي، كالتالي:

بياض البيض

يحتوي بياض البيض على نسب عالية من فيتامين A الذي يساعد في تنظيف البشرة والتخلص من البثور المختلفة، ويُمكن عمل الوصفة كالتالي:

اخفقي بياض البيض بشكل جيد ثم ضعيه على الوجه بشكل كامل.

اتركي بياض البيض على البشرة حتى يجف تمامًا، ثم اغسلي بعدها بماء دافئ.

كرري هذه الطريقة مرتين في الأسبوع الواحد.

عصير الليمون

يساعد عصير الليمون في تفتيح لون البشرة وتنظيفها من الزيوت، ويُمكن تحضير الوصفة كالتالي:

المكونات:

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة من الماء المقطر.

كرة قطن.

طريقة التحضير:

خففي عصير الليمون مع الماء.

اغمسي قطعة القطن بالمحلول السابق وامسحي الوجه بها.

اتركي المحلول على الوجه لمدة 10 دقائق ثم اغسلي وجهك بالماء الدافئ.

وصفة الطماطم

تساعد الطماطم على تنظيف البشرة وإزالة الزيت منها ويُمكن تحضير الوصفة كالتالي:

افركي الوجه بنصف حبة طماطم.

اتركي ماء الطماطم على الوجه لمدة ربع ساعة.

اغسلي وجهك بماء بارد ثم رطبيه جيدًا.

وصفة الخيار

يحتوي الخيار على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تعمل على تغذية البشرة الدهنية وامتصاص الزيوت منها، ويمكن عمل الوصفة كالتالي:

قطعي خيارة إلى شرائح دائرية الشكل ثم افركي الوجه بها.

اتركي شرائح الخيار على الوجه ليلة كاملة.

كرري هذه الوصفة يومياً قبل النوم.

وصفة الألوفيرا

تساعد الألوفيرا في امتصاص الزيوت من البشرة وعلاج حب الشباب وطريقتها هي:

استخرجي الجل من نبتة الألوفيرا عن طريق قطعها إلى نصفين.

ادهني الوجه بجل الألوفيرا واتركيه حتى يجف.

اغسلي الوجه بماء نظيف، وكرري الوصفة مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.