شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ساعة جوجل تحصل على ميزة إنقاذ حياتك بمراقبة نبضات قلبك.. اعرف إزاى والان مع تفاصيل الخبر

حصلت ساعة Pixel Watch 3 على الميزة التى قد تُنقذ حياة المستخدمين، والتى وُعِدَ بها المستخدمون الأمريكيون في فبراير الماضي.

بعد إصلاح الخلل في تحديث Pixel Watch لشهر أبريل 2025 ، أصبحت الساعة الذكية الآن أخيرًا مزودة بميزة "اكتشاف فقدان النبض" المنتظرة بشدة في الولايات المتحدة.

وصُممت هذه الأداة الجديدة للصحة والسلامة لاكتشاف توقف القلب عن النبض، والاتصال بخدمات الطوارئ تلقائيًا في حال عدم الاستجابة، وتُمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في أجهزة جوجل القابلة للارتداء، وتُظهر مدى جدية الشركة في تحويل ساعتها الذكية إلى أكثر من مجرد جهاز تتبع للياقة البدنية.

يأتى إطلاق الميزة بعد حصولها على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) في الولايات المتحدة.

وقد أُطلقت بالفعل في أوروبا العام الماضي، لكن إطلاقها في الولايات المتحدة يُمثل إنجازًا هامًا، ورغم أنه كان من المتوقع إطلاقها في مارس، إلا أنها الآن أخيرًا في متناول المستخدمين.

وتجدر الإشارة إلى أنه ليس من الواضح ما إذا كانت هذه الوظيفة ستُطرح كجزء من تحديث برنامج الساعة لهذا الشهر، أو كجزء من تحديث لتطبيق "السلامة الشخصية" داخل الساعة - وهو أمر ضروري لتفعيلها.

لاستخدامها، يجب أن يكون تطبيق "السلامة الشخصية" مُحدّثًا إلى أحدث إصدار على ساعة Pixel Watch 3 ، وأن يعمل هاتفك المُقترن بتطبيق Pixel Watch الإصدار 3.4 أو أحدث.



بعد التحديث، يمكنك الدخول إلى التطبيق المرافق، ثم الانتقال إلى "السلامة والطوارئ"، وتفعيل "كشف فقدان النبض" من هناك ، ووفقًا لهذا التقرير ، أكدت جوجل أن الميزة بدأت بالطرح اليوم، وستكون متاحة بالكامل خلال الأسابيع المقبلة.

وفيما يلي أهم مزايا ساعة Pixel Watch 3:

1. تراقب الساعة علامات السكتة القلبية، أو فشل الجهاز التنفسي، أو الجرعة الزائدة، أو المواقف الأخرى التي قد يتوقف فيها قلبك.

2. تستخدم أجهزة استشعار متعددة بما في ذلك جهاز مراقبة معدل ضربات القلب متعدد المسارات ومقياس التسارع، إلى جانب خوارزمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لتأكيد حالة الطوارئ المحتملة.

3. إذا اكتشف فقدانًا محتملًا للنبض، فسوف يحاول أولاً جذب انتباهك.

4. إذا لم تستجب أو تظهر أي حركة، فستقوم الساعة تلقائيًا بالاتصال بخدمات الطوارئ ومشاركة موقعك والإبلاغ عما يحدث .

وتوضح جوجل أن هذه الميزة غير مخصصة للأشخاص الذين يعانون من أمراض قلبية معروفة أو من يحتاجون إلى مراقبة مستمرة للقلب ، إنها ليست جهازًا طبيًا، ولن تلتقط جميع الحوادث.

ولكن في حالات الطوارئ غير المتوقعة، قد تُحدث فرقًا كبيرًا ، قد لا يكون فقدان خاصية رصد النبض أمرًا تفكر فيه يوميًا، ولكن في حالات الطوارئ، قد تصبح أهم ميزة في معصمك.