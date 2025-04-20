شكرا لقرائتكم سبب برودة الهواء كلما ارتفعنا عن سطح الأرض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا عبدالله المسند عن سبب برودة الهواء كلما ارتفعنا عن سطح الأرض.

وأكد المسند عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس إنه عندما يرتفع الهواء تقل قيم الضغط الجوي وتقل كثافته، مما يؤدي إلى تمدده، موضحًا أن هذا التمدد يسبب تباطؤ حركة جزيئاته، مما تنخفض درجة حرارته.

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‏وتابع أن الهواء في الطبقات المنخفضة يكون أكثر كثافة، وأكثر قدرة على الاحتفاظ بالحرارة، خاصة لقربه من سطح الأرض الذي يعدّ المصدر الرئيس للتسخين عبر إشعاع الشمس، ضف إلى ذلك أن الطبقات السفلية من الغلاف الجوي تحتوي على كميات أكبر من الهباء الجوي (مثل الغبار والدخان وبخار الماء).

ولفت إلى أن هذه الجزيئات تساعد في امتصاص أشعة الشمس وإعادة إشعاعها، مما يساهم في رفع درجة الحرارة قرب السطح مقارنةً بالطبقات العليا.