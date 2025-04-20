شكرا لقرائتكم طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر أبشر غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني يوم غد الأحد عبر منصة أبشر.

وقالت إدارة المرور عبر منصة إكس إن طرح المزاد يبدأ عبر منصة أبشر التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونياً.

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ويمكن الوصول إلى الخدمة عن طريق الدخول على منصة أبشر، واختيار خدمات من تبويب خدماتي، ثم اختيار أيقونة “المرور”، ومن ثم اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.