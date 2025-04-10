“جوازك إلى العالم” يحتفي بالجالية السودانية في الخبر لمدة أربعة أيام بالتراث والفن

انطلقت اليوم فعالية “جوازك إلى العالم” في مدينة الخبر، وتستمر حتى يوم السبت المقبل، مقدّمةً رحلة غنية في أعماق الثقافة السودانية عبر أربعة أيام متواصلة من العروض الفنية، والأنشطة الترفيهية، والتجارب التراثية الأصيلة، وذلك في حديقة إسكان الخبر.

وتتضمن الفعالية باقة من الحفلات الغنائية التي يحييها نخبة من أبرز الفنانين السودانيين، من بينهم، أبو القاسم ود دوبا، انصاف مدني، وإيمان الشريف، وجمال فرفور، وانصاف فتحي، وحرم النور، دافن شي، ومازمارس، إيل إيزي، ودي جي شنكوتي، والذين يقدّمون مزيجًا من الأغاني التقليدية والمعاصرة التي تعبّر عن نبض المجتمع السوداني وتنوعه الفني.

كما تحتضن الفعالية عروضًا تراثية حية مثل الكتمبالا، المردوم، والالقارة، إلى جانب عرض للأزياء والإكسسوارات التي تمثل مختلف مناطق السودان مع إبراز النقوش والأقمشة المحلية المميزة لكل منطقة.

ولعشاق المذاق السوداني، يمكنهم تذوق أشهر الأطباق مثل القراصة، العصيدة، الكسرة، الفتة، الأبري، والتقلية، وسط أجواء اجتماعية تعكس كرم الضيافة السودانية الأصيل.

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وتأتي هذه الفعالية لتعزز من رسالة “جوازك إلى العالم” في فتح نوافذ على ثقافات الشعوب، حيث تُعرّف الزوار من مختلف الجنسيات على تفاصيل الحياة السودانية، من الفنون والمأكولات إلى العادات والتقاليد المتجذرة.