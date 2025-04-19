تفاصيل جديدة حول حفل زفاف جورجينا ورونالدو هذا العام… أين سيقيمانه؟ 

لكلّ المشاهير مكان في العالم إذ لا يتِمّ التّعرّف إليهم كلّهم، باستثناء واحد بالتّأكيد، وهو كريستيانو رونالدو إذ يُعدّ النّجم البرتغاليّ معروفًا على مستوى العالم بفضل مسيرته الرّياضيّة الّتي يواصلها في المملكة العربيّة السّعوديّة.

ومن الواضح أنّ الوجود بجانب رونالدو يعادل الشّهرة، وهذا بالضّبط ما حدث لجورجينا رودريغيز. حتّى أنّها نجحت في صياغة مسلسل على إحدى المنصّات الأكثر شهرة في العالم، مثل نتفليكس.

لقد كانا معًا منذ عام ٢٠١٦، إذ تمكّنا من تكوين عائلة وحمل حبّهما المتبادل على جميع شبكات التّواصل الاجتماعيّ الخاصّة بهما. لقد كانا معًا لمدّة تسع سنوات، وهذا يشير إلى أنّه لن يمرّ وقت طويل قبل أن يعلنا رسميًّا عن حفل الزّفاف.

لكنّ هناك أمرًا ما جعل هذه الإشاعات تتحوّل إلى حقيقة. يعود الفضل في ذلك إلى الخاتم الّذي تحمله العارضة بإصبعها، وهو قطعة مجوهرات مذهلة. جورجينا هي أوّل من عرض هذا الخاتم، الّذي لا تقلّ قيمته عن ٣٥٠٠ يورو.

بالأضافة إلى ذلك، أدّى هذا إلى تأجيج الإشاعات حول حفل زفاف محتمل يستعدّ الزّوجان لعقده في سرّيّة تامّة. وبحسب ما تمّت معرفته، فإنّ رونالدو يريد أن تكون والدته هي إشبينته.

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ورغم أنّهما يُحضّرانه سرًّا، فهذا لا يعني أنّه سيكون حفلًا حميمًا، كما صرّح زميل سابق لكريستيانو لصحيفة “لا رازون”: “جورجينا تُريد أن يكون حفل زفاف ضخمًا، مُحاطًا بالعائلة والأصدقاء. ما لم يُحدّداه بعد هو مكان إقامة الحفل. لكنّهما مُتحمّسان لإقامته هذا العام”.