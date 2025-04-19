هاندا أرتشيل وباريش أردوتش يجولان في عشر دول… اقرأ التفاصيل

يستمر فيلم “دعها للرياح” وهو من بطولة النّجمَين التّركيّين، هاندا أرتشيل وباريش أردوتش، في تحقيق النّجاح على المستوى الرّقميّ وذلك بعدما دخل ضمن قائمة أفضل عشرة أفلام في عشر دول حول العالم على منصّة نتفليكس العالميّة.

وكان باريش وهاندا قد جالا في عدد من الدّول في وقت سابق من هذا العام للتّرويج لفيلمهما “دعها للرّياح” وهو عمل كوميديّ رّومنسيّ تدور أحداثه ضمن قصّة رومنسيّة في مدينة أزمير التّركيّة.

تلعب “أرتشيل” دور “أسلي ماتسوي”، الّتي تقدّم التّضحيات لإنقاذ شركة عائلتها، ثمَّ تجمعها قصّة حبّ مثيرة ب “باريش” الّذي يلعب دور رجل الأعمال “إيجي بازيجي”.

يمثّل “باريش” في الفيلم شخصيّة رجل أعمال، والعمل من النوع الدّراميّ الرومنسيّ من إنتاج O3 Medya وكتابة جيلان ناز بايلان الّتي حقّق فيلمها الأوّل (مروة كولت) نجاحًا كبيرًا في تركيا على منصّة نتفلكس. والفيلم من إخراج إنجين إردن .

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نذكر أنّ باريش أردوتش كشف في لقاء خاصّ مع موقع “الخليج 365”، أنّ تفاهمًا قويًّا كان بينه وبين هاندا أرتشيل خلال تصوير الفيلم.

نشير إلى أنّ هاندا بدأت بتصوير فيلم جديد وقد فاجأت جمهورها بظهورها بتسريحة جديدة بعدما أقدمت على قصّ شعرها.