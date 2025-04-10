أسعار النفط تتراجع بنحو 1% مع تصعيد ترامب حربه التجارية مع الصين

افادت وكالة "رويترز"٬ عن ان "أسعار النفط تتراجع بنحو 1% مع تصعيد الرئيس الاميركي دونالد ترامب حربه التجارية مع الصين".
وامس، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية لتبلغ 125%، وتعليقها لتسعين يوما بالنسبة الى بقية الدول.
على الأثر انتعشت بورصة وول ستريت التي تدهورت مؤخرا بسبب الحرب التجارية التي أطلقها البيت الأبيض، وسجّلت قفزة كبيرة بعيد الإعلان، كذلك عاودت أسعار النفط الارتفاع بعد تراجعها على خلفية مخاطر حصول ركود.
وردّت بكين في بيان لوزارة التجارة الصينية أعلنت فيه أنها ستزيد رسومها الجمركية الانتقامية على المنتجات الأميركية إلى 84%، بدلا من 34%.
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