في صحف اليوم: إسرائيل في استفزازاتها واعتداءاتها المتتالية تسعى الى فرض وقائع جديدة ولاستدراج حزب الله

كتبت صحيفة "الجمهورية"، "بالتزامن مع اعتداءاتها المتواصلة على المناطق اللبنانيّة، أطلقت إسرائيل في الساعات الأخيرة ما بدت أنّها "رواية حربية" على لسان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اتهم فيها "حزب الله" بأنّه "يحاول إعمار موقع إنتاج في الضاحية الجنوبية، ويُخفي نشاطه عن آلية الرقابة ويكذب على اللبنانيين". متوعداً بأنّ "إسرائيل ستواصل العمل لإزالة اي تهديد لها".

وإزاء ذلك، أبدى مصدر رفيع لصحيفة "الجمهورية"، "تخوفه من أن تكون هذه الرواية الحربية الإسرائيلية "مقدّمة لعدوان"، وأدرجها في سياق الضغط على لبنان وإرباكه داخلياً، لافتا الى أن "إسرائيل تمعن في تفلتها من اتفاق وقف إطلاق النار، وإبقاء لبنان ساحة مستباحة لاعتداءاتها وضغوطها لجرّه إلى مفاوضات عبر لجان التفاوض الثلاث التي رفضها".

ولاحظ المصدر عينه انّ "الرواية الإسرائيلية تأتي في ظل غياب لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار، التي علّقت اجتماعاتها منذ اسابيع بعد طرح تشكيل اللجان الثلاث حول الحدود والأسرى والنقاط الخمس، علماً انّ اتصالات جرت في الآونة الاخيرة لإعادة استئناف اجتماعات لجنة المراقبة، والفرنسيون وقوات "اليونيفيل" إيجابيون في هذا الأمر، وثمّة معلومات أولية غير مؤكّدة حتى الآن تفيد بأنّ الأمور سائرة في هذا الاتجاه".

ورداً على سؤال عمّا إذا كانت لجنة المراقبة قد قامت فعلاً بتفتيش المكان الذي تحدث عنه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، لفت المصدر الى ان "لا شيء لدينا يؤكّد هذا الإدعاء. ثم ما دخل الشويفات باتفاق وقف اطلاق النار في منطقة جنوب الليطاني، واضح انّ التركيز على هذه المنطقة لا يخفي سوى نوايا عدوانية".

وماذا عن الموقف اللبناني إزاء ذلك؟، اشار في حديثه لـ"الجمهورية"، الى أن "إسرائيل تسعى إلى فرض وقائع جديدة، وتسعى في استفزازاتها واعتداءاتها المتتالية وتوسيع رقعتها إلى استدراج "حزب الله"، وهو ما لم يحصل ولن يحصل، وخصوصاً أنّ الحزب ورغم كل ذلك لم يبدر من ناحيته أيّ خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، وهو ما اكّده بدوره رئيس مجلس النواب نبيه بري بقوله بصراحة ووضوح "انّ الحزب لم يطلق رصاصة واحدة منذ وقف إطلاق النار"، بل إنّ الحزب، أكّد أنّه خلف الدولة اللبنانية في ما تقوم به من جهود لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وإتمام الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس. وبديهي هنا القول بأنّ مسؤولية الحكومة وواجبها القيام بالدور المطلوب منها ضمن جهودها الديبلوماسية لمنع العدوان".