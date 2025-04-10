أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 42 طائرة أوكرانية مسيرة فوق سبع مناطق خلال الليل

اعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن "أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 42 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية ليلا". واوضحت في بيان، انه "تم تدمير 13 مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و12 فوق أراضي مقاطعة كالوغا، و7 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و4 فوق كل من أراضي مقاطعة بيلغورود، وجمهورية القرم، وطائرة واحدة دون طيار فوق أراضي كل من مقاطعتي أوريول وموسكو".

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