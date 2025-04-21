هذه أسوأ 10 مطارات بريطانية من حيث التأخير

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: في تصنيف أسوأ 10 مطارات في بريطانيا من حيث تأخير الرحلات، جاء مطار غاتويك أسوأ مطار في المملكة المتحدة من حيث تأخير الرحلات للعام الثاني على التوالي، وفقًا لبيانات جديدة من هيئة الطيران المدني (CAA).

وبلغ متوسط ​​تأخير الرحلات من مطارات المملكة المتحدة الرئيسية 18 دقيقة و24 ثانية في عام 2024، بانخفاض عن 20 دقيقة و42 ثانية في عام 2023.

بعد معاناته من اضطرابات مستمرة في مراقبة الحركة الجوية، تأخرت رحلات المغادرة من مطار غاتويك في منطقة ويست ساسكس بأكثر من 23 دقيقة في المتوسط ​​في عام 2024.

وفي عام 2023، تأخرت رحلاته بنحو 27 دقيقة - لذا شهد المطار، ثاني أكثر مطارات المملكة المتحدة ازدحامًا، تحسنًا.

صرح متحدث باسم المطار بأن لديه "خطة قوية" لتحسين الأمور بشكل أكبر في عام 2025، بما في ذلك طريقة جديدة لفصل الطائرات القادمة، وتجربة تنسيق جسور الطائرات النفاثة المتصلة بالطائرات عن بُعد.

وقال إن غاتويك لا يزال "أكثر مطارات العالم كفاءةً من حيث المدرج الواحد، حيث تُغادر أو تصل الرحلات كل 55 ثانية".

نقص موظفي المراقبة

تأثر مطار غاتويك بشدة بنقص موظفي مراقبة الحركة الجوية في أوروبا وفي برج المراقبة الخاص به العام الماضي، والذي أشار تقرير صادر عن الجمعية الملكية للملاحة الجوية لعام 2024 إلى أنه قد يكون جزئيًا بسبب الجائحة.

وأضاف أن عدد الموظفين انخفض بسبب انخفاض حركة المرور خلال فترات الإغلاق، وأن توظيف وتدريب موظفي مراقبة حركة جوية جدد قد يستغرق ما يصل إلى ثلاث سنوات.

وقالت جوليا لو بوي-سعيد، الرئيسة التنفيذية لشركة Advantage Travel Partnership، وهي شبكة من وكلاء السفر المستقلين، إن على المسافرين أن يتوقعوا أفضل من "البقاء عالقين في صالات الوصول" لساعات "مع قلة المعلومات أو الدعم".

على الجانب الآخر، سجل مطار مدينة بلفاست أفضل دقة في المواعيد في المملكة المتحدة للعام الثاني على التوالي. وكان متوسط ​​التأخير لكل رحلة أقل من 12 دقيقة.

بلغ متوسط ​​تأخير الرحلات الجوية من مطارات المملكة المتحدة الرئيسية 18 دقيقة و24 ثانية في عام 2024، بانخفاض عن 20 دقيقة و42 ثانية في عام 2023.

ولكن ما هي حقوقك في حال تأخر رحلتك أو إلغاؤها؟

وصرح متحدث باسم هيئة مطارات المملكة المتحدة (AirportsUK): "يواصل قطاع الطيران تعافيه من آثار الجائحة، ويعمل في بيئة عالمية مزدحمة للغاية تواجه تحديات في التكيف".

"لذلك، من الإيجابي أن تُظهر البيانات استمرار انخفاض التأخيرات، حيث يتعاون جميع العاملين في قطاع الطيران لتقديم أفضل خدمة ممكنة للمسافرين".

المطارات الأسوأ

وفي الآتي أسوأ عشرة مطارات في المملكة المتحدة من حيث التأخير:

١٠ - مطار كارديف، بلغ متوسط ​​التأخير ١٧ دقيقة و٣٦ ثانية.

٩ - مطار لوتون، سجّل بلغت ١٧ دقيقة و٤٢ ثانية في عام ٢٠٢٤. ويُمثّل هذا تحسّنًا عن العام السابق، حيث سجّل المطار تأخيرات بلغت حوالي ٢٣ دقيقة في عام ٢٠٢٣.

٨ - مطار بورنموث، شهد أيضًا تحسّنًا. على الرغم من تسجيله متوسط ​​تأخيرات بلغ ١٧ دقيقة و٤٨ ثانية، إلا أنه شهد تحسّنًا بحوالي دقيقتين ونصف عن العام السابق.

٧ - مطار إدنبرة، بلغ متوسط ​​التأخير في أكثر مطارات اسكتلندا ازدحامًا ١٨ دقيقة وست ثوانٍ في عام ٢٠٢٤. ويُمثّل هذا تحسّنًا بحوالي ثلاث دقائق ونصف عن الاثني عشر شهرًا السابقة.

٦ - مطار إكستر، شهد تزايدًا في التأخيرات في عام ٢٠٢٤. وأظهرت بيانات العام الماضي متوسط ​​تأخيرات بلغ ١٥ دقيقة و٤٢ ثانية في المطار. وفي عام ٢٠٢٤، ارتفع هذا الرقم إلى ١٩ دقيقة.

٥ - مطار تيسايد الدولي، سجل تأخيرات أطول بلغت حوالي دقيقتين في المتوسط. وفي عام ٢٠٢٤، تأخرت رحلاته المغادرة بمعدل ١٩ دقيقة وست ثوانٍ.

٤ - مطار ستانستيد، سجل متوسط ​​تأخيرات بلغ ١٩ دقيقة و٣٦ ثانية في عام ٢٠٢٤، بزيادة قدرها ٣٠ ثانية عن العام السابق.

٣ - مطار مانشستر، جاء ثالث أكثر مطارات المملكة المتحدة ازدحامًا في المركز الثالث في القائمة بمتوسط ​​تأخيرات بلغ ٢٠ دقيقة في العام الماضي. وفي عام ٢٠٢٣، كانت تأخيراته أطول بحوالي دقيقتين.

٢ - مطار برمنغهام، شهد تأخيرات بلغت ٢١ دقيقة و١٨ ثانية. وعلى الرغم من تقدمه في القائمة، إلا أنه حسّن وقت التأخير بمقدار ١٢ ثانية عن العام السابق.

١ - مطار غاتويك، سجّل تأخيرات بلغت ٢٣ دقيقة و١٨ ثانية، أي بتحسن يزيد عن ثلاث دقائق و٣٦ ثانية.