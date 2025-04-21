ديوان نتانياهو: رئيس الشاباك قدم للمحكمة العليا مذكرة قائمة على الكذب وسوف يتم دحضها بالتفصيل مستقبلا

أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن "رئيس الشاباك قدّم للمحكمة العليا مذكرة قائمة على الكذب، وسوف يتم دحضها بالتفصيل مستقبلاً". ويأتي هذا التصريح ردًا على ما أدلى به رئيس جهاز الشاباك رونين بار أمام المحكمة العليا، حيث قال إنه لا يعرف الأسباب التي دفعت الحكومة إلى إقالته، مؤكدًا أن الإقالة تمت لأسباب شخصية لا مهنية تتعلق بنتنياهو، مضيفًا أن الأخير طلب منه استخدام أدوات لعرقلة الاحتجاجات ضده، كما طلب التحدث معه دون توثيق، وهو ما رفضه.

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