اعلن متحدث باسم الفاتيكان بان أول اجتماع للكرادلة بعد وفاة البابا فرنسيس سيعقد يوم غد الثلاثاء، ولكن هذا ليس مجمع الكرادلة المغلق.
ولفت الى ان البابا توفي في شقته في مقر القديسة مارتا.
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث باسم الفاتيكان: أول اجتماع للكرادلة بعد وفاة البابا فرنسيس سيعقد يوم غد الثلاثاء ولكن هذا ليس مجمع الكرادلة المغلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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