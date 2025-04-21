متحدث باسم الفاتيكان: أول اجتماع للكرادلة بعد وفاة البابا فرنسيس سيعقد يوم غد الثلاثاء ولكن هذا ليس مجمع الكرادلة المغلق

اعلن متحدث باسم الفاتيكان بان أول اجتماع للكرادلة بعد وفاة البابا فرنسيس سيعقد يوم غد الثلاثاء، ولكن هذا ليس مجمع الكرادلة المغلق.

ولفت الى ان البابا توفي في شقته في مقر القديسة مارتا.