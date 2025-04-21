شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المنتدى الاقتصادى العالمى فى دافوس كلاوس شواب يعلن استقالته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مؤسس المنتدى الاقتصادى العالمى فى دافوس، كلاوس شواب، استقالته من منصب رئيس مجلس إدارة المؤسسة، دون أن يوضح أسباب رحيله.

وأعلن المنتدى الاقتصادي العالمي - في بيان اليوم الاثنين، أن شواب (88 عاما) أبلغ مجلس إدارة المؤسسة بقراره في اجتماع استثنائي عقد يوم عيد الفصح.

ويتولى بيتر برابيك ليتماثي، الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة نستله، منصب الرئيس المؤقت للمؤسسة كما أورد راديو "لاك" السويسري.

