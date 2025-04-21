بوتين يقر رسميا معاهدة الشراكة الاستراتيجية مع إيران

أفادت وكالة الإعلام الروسية الرسمية اليوم الاثنين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع قانونا للتصديق رسميا على معاهدة الشراكة الاستراتيجية مع إيران. كان بوتين قد وقع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تمتد لعشرين عاما مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان في كانون الثاني.

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