الجيش: توقيف شخص سوري لتشيكله عصابة سرقة دراجات نارية

أعلنت قيادة الجيش، أن "دورية من مديرية المخابرات في منطقة خلدة - الشوف السوري (م.س.) لتشكيله عصابة سرقة دراجات نارية في مناطق مختلفة، وضبطت في حوزته عددًا منها".

وأكدت القيادة، أن "المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، وتجرى المتابعة لتوقيف بقيّة أفراد العصابة".