شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:غارة جوية تستهدف سيارة في صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استهدفت غارة سيارة في منطقة قحازة في صنعاء

وشن الطيران عددا من الغارات على معسكر كهلان شرق صعدة

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