الامارات | بحيرة كونستانس.. انخفاض شديد في منسوب المياه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت هيئة المياه المحلية، أول من أمس، بأن منسوب المياه في الطرف الغربي لبحيرة كونستانس منخفض للغاية نتيجة الجفاف المستمر، حيث جف تماماً ميناء مانينباخ على ضفاف بحيرة كونستانس الجنوبية.

وتقع البحيرة عند التقاء أراضي ألمانيا وسويسرا والنمسا. وكان مستوى المياه في مانينباخ التي تقع على بعد نحو 12 كيلومتراً غرب مدينة كونستانس بالكاد أعلى من أدنى مستوى له على الإطلاق كان قد سجل في الأول من أبريل عام 1972، وأقل بكثير من المتوسط ​​على المدى الطويل.

ويرجع ذلك إلى انخفاض هطول الأمطار وانخفاض ذوبان الثلوج من جبال الألب.

كما انخفض تساقط الثلوج على الجبال الواقعة في منطقة مستجمعات مياه نهر الراين عن المعتاد، ولاتزال التوقعات سيئة.

وقال رئيس الإدارة الإقليمية لعلم المياه (الهيدرولوجيا)، فليمون ديجلمان، إن توقعات بأن ذوبان الثلوج لن يزداد تعني زيادة انخفاض منسوب المياه.