شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة علاء يرد على شائعات التمرد ورفض التجديد مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

رد حمزة علاء حارس مرمى الأهلى على الشائعات المتداولة بشأن رفضه التجديد للمارد الأحمر، مؤكداً أنها غير حقيقية، ونشر علاء عبر حسابه على إنستجرام: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ".

وأضاف: "رسالة لجماهير النادي الأهلي الغالية، حابب أوضح حاجة مهمة بخصوص الكلام اللي اتقال عني في الإعلام مؤخراً، واللي بيقول إني رفضت أقعد مع إدارة النادي أو الناس المسؤولة في النادي اللي أتشرف بالانتماء ليه منذ طفولتي وحتى الآن، الكلام ده كله مش حقيقي ومفيش منه أي حاجة صح".

وتابع: "أنا عمري ما اتأخرت عن أي اجتماع يخص مصلحة النادي، وبحترم كل شخص مسؤول في الكيان ده، وموجود دايماً علشان أسمع وأتكلم في أي وقت يتطلب كده والنادي ده ليه مكانة كبيرة عندي، وكل يوم بفتخر إني بلبس التيشرت بتاعه، وبحس دايماً بدعمكم اللي لا يقدر بثمن، واللي هو الدافع الحقيقي في كل يوم ليا في نادينا العظيم".

واستطرد: "الجمهور النادي الأهلي، أنتم ليكم فضل كبير جداً جداً عليا، وأنتم سبب كبير جداً ورئيسي في اللي وصلت له، مستحيل أنكر عمرهم ما كانوا عاديين، وأنا شايل ليكم تقدير وحب كبير فوق ما تتخيلوا، وبعتقد أن أنا حبي للنادي وللكيان ملوش حدود".

واختتم حارس الأهلي حديثه قائلاً: "عمري ما أقدر أغلط ولا في النادي ولا في جمهوره ولا في أي مسؤول داخل النادي، وأنا مش الشخص اللي يكون له موقفه مع النادي، فأنا أتشرف بالانتماء ليه ولجماهيره كل الاحترام للنادى الأهلى وجمهوره العظيم".