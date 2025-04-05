شكرا لقرائتكم خبر عن مارسيليا يطلب التعاقد مع ميدو الصغير والان مع تفاصيل الخبر

كشف أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك عن تلقي نجله حسين عرضا رسميا من مارسيليا الفرنسي للانتقال إليه خلال الموسم المقبل.

وقال ميدو، في تصريحات خاصة، إن مارسيليا يراقب نجله حسين منذ فترة وتحدث معه بعض مسئولي النادي الفرنسي بصفته لاعبا سابقا في النادي لضم اللاعب، وإن العرض لا علاقة له بتألقه في مباراة اليوم أمام الأهلي ولا هدفه في المباراة الماضية أمام إنبي.

وأضاف ميدو، إن نجله حسين لديه قدرات فنية عالية، وإنه فضّل أن تكون بداية مشواره مع الكرة داخل نادي الزمالك، ويكون احترافه من خلال النادي، سواء مع مارسيليا أو أي فريق آخر.

وكان حسين أحمد حسام ميدو قد تألق خلال مشاركته مع الزمالك في آخر مباراتين، وسجل هدفا في شباك إنبي، كما أحرز هدف الفوز على الأهلي بهدف نظيف في بطولة الجمهورية مواليد 2007، علما بأن حسين نجل ميدو مواليد 2008 أي أنه أصغر من لاعبي الفريقين بعام كامل.

وأكد مصدر في الجهاز الفني للفريق الأول بالزمالك أن بيسيرو يدرس تصعيد حسين ميدو للمشاركة في تدريب الفريق الأول خلال الفترة المقبلة بعدما ظهر بمستوى مميز وشكل خطورة كبيرة على مرمى الأهلي وكان يسجل هدف في بداية المباراة بمجهود فردي ولكن تصدى لها الحارس، قبل أن يسجل هدف المباراة الوحيد.