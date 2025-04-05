خالد النبريصى جاهز لتدعيم الإسماعيلى أمام الاتحاد السكندرى فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - شارك الفلسطيني خالد النبريصى مهاجم الإسماعيلى، في مران الدراويش بشكل طبيعى ليعلن جاهزيته لتدعيم صفوف الفريق أمام الاتحاد السكندرى، في المباراة المقرر لها الخميس المقبل، في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة الصراع على الهبوط بالدورى.

وتعرض خالد النبريصى لإصابة خلال مشاركته مع منتخب فلسطين في التوقف الدولى الماضى مما أدى إلى غيابه عن مباراتى الفدائى، ولكنه حصل على إجازة 4 أيام من التدريبات عقب عودته، ليشارك في مران الفريق مساء الخميس واليوم بشكل طبيعى، ليتأكد جاهزيته لمباراة الاتحاد المقبلة.

وغاب خالد النبريصى عن الإسماعيلى أمام بيراميدز في كأس عاصمة مصر والتي انتهت بالتعادل الإيجابى 2-2، بسبب تواجده مع منتخب فلسطين.

ونجح خالد النبريصى في تسجيل هدفين وصناعة 3 أهداف خلال 14 مباراة لعبها رفقة الدراويش هذا الموسم حتى الآن في الدورى وكأس عاصمة مصر.