شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سالم: الزمالك لم يقصر فى التفاوض مع زيزو.. وما قاله اللاعب "غير صحيح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عن حزنه بعد وداع الفريق بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، مؤكدًا ضرورة التحقيق مع زيزو.

وقال سالم خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" المذاع عبر شاشة قناة الزمالك: "مجلس الزمالك لم يقصر في التفاوض مع زيزو وكل ما ذكر من أرقام في الإعلام ليست صحيحة".

وتابع: "فكرة إلقاء التهم من قبل زيزو على مجلس الإدارة ولجنة الكرة يستوجب تحويله للتحقيق، لأن كل ماذكر على لسانه غير صحيح، وكل ما طلبه تم لكنه استجاب للإغراءات الأخرى".

وواصل: "نشعر جميعا بالحزن والغضب الشديد بسبب وداع الكونفدرالية ولكن الانهيار والاحباط الكامل عقب الهزائم ليس من صفات الفرق الكبرى، ونركز في القادم".

واتم: "هناك جلسات سيتم عقدها مع بيسيرو المدير الفني ولجنة التخطيط، لمعرفة أسباب الهزيمة".