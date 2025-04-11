لكل أمٍّ: علامات تحذير تدل على سوء تغذية طفلك و7 طرق للتعامل معها

ما هو سوء التغذية؟

سوء التغذية يعني قلة العناصر الغذائية في الطعام

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 أبريل 2025 07:19 صباحاً - التغذية السليمة حجر الأساس لصحة ونمو الطفل السليم؛ إذ تؤثر جودة الطعام الذي يتناوله الطفل على نموه الجسدي وتطوره العقلي، وتلعب دوراً مهماً في بناء مناعته ضد الأمراض، والمشكلة أنه في بعض الأحيان، قد يعاني الأطفال من سوء التغذية دون أن يكون ذلك واضحاً بشكل ملحوظ؛ إذ يمكن أن يكون سوء التغذية بسبب نقص بعض العناصر الغذائية الأساسية، أو تناول كميات غير كافية من الطعام.وعالمياً نقص التغذية حالة شائعة في مرحلة الطفولة، وتؤدي إلى نتائج سلبية على صحة الطفل، سواء على المدى القصير أو البعيد، ويمكن أن ترتبط أيضاً بتوقف النمو، وبسببها هناك 54 بالمائة من وفيات الأطفال في العالم، كما أشار تقرير خاص لمنظمة الصحة العالمية، هذا بجانب أن نقص الوزن في مرحلة الطفولة هو السبب في حوالي 35% من وفيات الأطفال دون سن خمس سنوات.في هذا التقرير يسلط الدكتور رجب الأسيوطي أستاذ التغذية العلاجية الضوء على علامات التحذير التي تدل على، مع شرح لأسبابها وأعراضها وأثرها على صحة الطفل، ويضع 7 طرق للتعامل معها.هي حالة تحدث عندما لا يحصل الطفل على الكمية الكافية من العناصر الغذائية الأساسية، أو عندما تكون النسب غير متوازنة، مما يؤدي إلى تأثير سلبي على نمو الطفل وصحته العامة.: مثل نقص الحديد، الكالسيوم، البروتين، أو الفيتامينات.حيث يستهلك الطفل كميات زائدة من السعرات الحرارية دون توازن غذائي.يحدث عندما لا يستطيع الجسم امتصاص العناصر الغذائية بشكل صحيح بسبب مشاكل صحية معينة.

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علامات التحذير التي تدل على سوء التغذية:

فقدان الشهية سبب لسوء التغذية

بطء أو تأخر في النمو:

التعب المستمر والخمول:

ضعف المناعة وكثرة الإصابة بالأمراض:

جفاف الجلد وتساقط الشعر:

اضطرابات الشهية:

إذا كان وزن الطفل وطوله أقل من المعدل الطبيعي لعمره.تأخر ظهور الأسنان أو بطء في تطور المهارات الحركية.صعوبة في اكتساب الوزن حتى مع تناول الطعام.قلة النشاط البدني والحركي مقارنة بأقرانه.الشعور بالإرهاق الدائم حتى مع النوم الكافي.نقص الطاقة وصعوبة التركيز في المدرسة أو أثناء اللعب.التعرض المستمر لنزلات البرد والعدوى.بطء التئام الجروح والتعرض للالتهابات الجلدية.تأخر الشفاء من الأمراض مقارنة بالأطفال الآخرين.شحوب البشرة أو ظهور بقع جافة ومتشققة.هشاشة وتساقط الشعر بشكل مفرط.ضعف الأظافر وظهور بقع بيضاء عليها.فقدان الشهية وعدم الرغبة في تناول الطعام.اشتهاء مفرط لبعض المواد غير الغذائية كالطين أو الجليد .تناول كميات قليلة من الطعام لا تتناسب بالعمر الطبيعي.

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اضطرابات الجهاز الهضمي:

مشاكل في التركيز والتحصيل الدراسي:

تغيرات سلوكية ونفسية:

تورم في الوجه أو الأطراف:

ضعف العضلات وآلام المفاصل:

أسباب سوء التغذية

طعام صحي متوازن

نقص الوعي الغذائي؛ بسبب عدم معرفة الأهل بالعادات الغذائية الصحية.

عدم توفر الغذاء الصحي، بسبب الاعتماد على الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة.

مشكلات بالجهاز الهضمي؛ وتتمثل في حساسية الطعام أو متلازمة سوء الامتصاص.

اضطرابات الأكل، ومنها فقدان الشهية العصبي أو اضطرابات التذوق.

أمراض مزمنة مثل؛ مثل السكري أو أمراض الكلى التي تؤثر على امتصاص العناصر الغذائية.

الفقر وسوء الظروف المعيشية؛ مثل قلة توفر الغذاء المتوازن بسبب العوامل الاقتصادية.

طرق لعلاج سوء التغذية عند الأطفال

طفلة تعتمد على الغذاء الصحي

تحسين جودة الطعام؛ بتقديم وجبات غذائية متوازنة تحتوي على البروتينات، الفيتامينات، والمعادن، بجانب تعزيز تناول الخضروات والفواكه والمكسرات الصحية، مع تجنب المشروبات السكرية والأطعمة الغنية بالدهون المشبعة. تنظيم مواعيد الوجبات، بمعنى تقديم الطعام في أوقات منتظمة، وعدم السماح بتخطي الوجبات الأساسية، وتقديم وجبات خفيفة صحية بين الوجبات الرئيسية. تشجيع الطفل على تناول الطعام، وجعل أوقات الطعام ممتعة وخالية من الضغوط، تقديم الطعام بطريقة جذابة باستخدام ألوان وأشكال مختلفة، مع السماح للطفل بالمشاركة في إعداد الطعام لزيادة اهتمامه به. مراقبة النمو والصحة العامة، ومتابعة الوزن والطول بشكل منتظم، مع استشارة الطبيب عند ملاحظة أي علامات تحذيرية. الالتزام بعمل الفحوصات الدورية للكشف عن أي نقص في العناصر الغذائية. أخذ مكملات الفيتامينات والمعادن، مثل الحديد، الكالسيوم، وفيتامين د، وعدم أخذ هذه المكملات دون استشارة طبية؛ لتجنب الجرعات الزائدة. المعالجة للمشكلات الصحية المرتبطة بسوء التغذية، ويتم ذلك بعلاج أي أمراض تؤثر على الامتصاص الغذائي، ومعالجة اضطرابات الأكل التي قد تؤثر على شهية الطفل، مع التأكد من حصول الطفل على كميات كافية من الماء.

تتمثل في حالات الإمساك المزمن أو الإسهال المتكرر.انتفاخ وآلام المعدة المستمرة.حدوث غازات أو عسر الهضم بالمعدة بعد تناول الطعام.تراجع الأداء المدرسي وعدم القدرة على التركيز.النسيان للمعلومات وصعوبة الاستيعاب.عدم القدرة والصبر على الاستمرار في المهام لفترة طويلة.العصبية الزائدة أو الاكتئاب.اضطرابات النوم وصعوبة الحصول على نوم عميق.الانعزال الاجتماعي وعدم الرغبة في اللعب مع الآخرين.يمكن أن يكون تورم القدمين أو اليدين علامة على نقص البروتين.انتفاخ الوجه أو ظهور وذمات تحت العينين.ضعف القدرة على ممارسة الأنشطة البدنية.الشعور بآلام المفاصل أو حدوث تقلصات عضلية متكررة.*ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.