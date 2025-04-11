ميريام فارس توثق كواليس فيديو كليب "لحبيبي"

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، مجموعة صور من كواليس تصوير فيديو كليب أغنيتها الجديدة "لحبيبي" التي طرحتها منذ أيام.
وظهرت ميريام في الصور على طبيعتها وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: "لحبيبي.. من دون أي تعديلات أو فلتر".
وكانت ميريام فارس قد طرحت أغنية "لحبيبي" باللهجة الخليجية، وذلك عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.
أغنية "لحبيبي" من كلمات و ألحان يوسف العماني و ميريام فارس نفسها، توزيع ميريام فارس، و ميكس و ماستر ليو غواردو، أما كليب الاغنية فقد صور تحت إشراف المخرج شريف ترحيني.
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