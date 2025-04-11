أهم الفحوصات الطبية التي يحتاجها حديثو الولادة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 أبريل 2025 07:19 صباحاً - هناك العديد من الفحوصات الطبية التي يجب أن يخضع لها الأطفال حديثو الولادة، إلا أن الأطباء ما زالوا بحاجة إلى التأكد من صحة الطفل وحالته من خلال القيام بإجراء فحص شامل للطفل، ويمكن أيضًا لسلسلة من الفحوصات التي يجريها هذا الطبيب اكتشاف ما إذا كانت هناك تشوهات أو مشاكل صحية لدى الطفل، يمكن علاجها. فيما يلي وفقًا لموقع "هيلث" الفحوصات الطبية التي يجب على الأطفال حديثي الولادة الخضوع لها بعد الولادة مباشرة.

اختبار أبغار

يتم إجراء الاختبارات للكشف عن أي تشوهات- الصورة من موقع AdobeStock

يمكن إجراء اختبار APGAR للتحقق من الحالة البدنية للطفل، والكشف عن أي تشوهات وما إذا كان يحتاج إلى رعاية إضافية، فعادة يقوم الطبيب بقياس درجة APGAR مرتين، أي في الدقيقة الأولى وبعد 5 دقائق من الولادة للتحقق من تنفس الطفل بطريقة طبيعية ونبضات قلبه وردود أفعاله وعضلاته ولون بشرته، ثم يقوم بفحص حالة الطفل الجسدية مثل الوزن ومحيط الرأس والطول، وإذا كان هناك أي تشوهات واضحة مثل الكدمات أو الخدوش أثناء عملية الولادة.

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الاختبار البدني

يقوم الأطباء بإجراء فحص بدني كامل خلال الـ 24 ساعة الأولى. يتم إجراء هذا الفحص عادة بواسطة طبيب الأطفال وتعد الفحوصات التي يجب أن يخضع لها الأطفال هي كالتالي:

فحص القلب والرئتين : سيتم فحص هذين العضوين على الفور من قبل الطبيب بعد دقائق قليلة من ولادة الطفل ويهدف هذا الفحص إلى تحديد ما إذا كان هذان العضوان يعملان بشكل صحيح أم لا.

: سيتم فحص هذين العضوين على الفور من قبل الطبيب بعد دقائق قليلة من ولادة الطفل ويهدف هذا الفحص إلى تحديد ما إذا كان هذان العضوان يعملان بشكل صحيح أم لا. فحص المعدة: يقوم الطبيب بإجراء فحص المعدة للتأكد من أن الكلى والكبد والطحال لدى الطفل حجمها مناسب.

يقوم الطبيب بإجراء فحص المعدة للتأكد من أن الكلى والكبد والطحال لدى الطفل حجمها مناسب. الأذنان والفم: يتم فحص هذين العضوين لمعرفة ما إذا كان هناك أي تشوهات في سقف الفم، وعدم وجود سائل غير طبيعي يدخل إلى الأذن.

يتم فحص هذين العضوين لمعرفة ما إذا كان هناك أي تشوهات في سقف الفم، وعدم وجود سائل غير طبيعي يدخل إلى الأذن. قدم الطفل : لفحص هذا الجزء من الجسم، سيتم تدوير ساقي الطفل ثم ثنيهما إلى الصدر قبل إعادتهما فإذا تم خلع الورك أثناء الولادة سيكون هناك صوت يمكن سماعه و من المهم إجراء فحص الورك لتحديد خطر حدوث تشوهات بحيث يمكن علاجها بسرعة أكبر في حالة وجودها.

: لفحص هذا الجزء من الجسم، سيتم تدوير ساقي الطفل ثم ثنيهما إلى الصدر قبل إعادتهما فإذا تم خلع الورك أثناء الولادة سيكون هناك صوت يمكن سماعه و من المهم إجراء فحص الورك لتحديد خطر حدوث تشوهات بحيث يمكن علاجها بسرعة أكبر في حالة وجودها. العمود الفقري : يتم فحص العمود الفقري لمعرفة ما إذا كان الطفل مصابًا بالسنسنة المشقوقة، وهو تشوه خلقي ناتج عن تكوين فجوة في العمود الفقري.

: يتم فحص العمود الفقري لمعرفة ما إذا كان الطفل مصابًا بالسنسنة المشقوقة، وهو تشوه خلقي ناتج عن تكوين فجوة في العمود الفقري. متلازمة داون يمكن التعرف على علامات متلازمة داون في وقت مبكر.

اختبار العين

بعد الولادة، يخضع الطفل أيضًا لاختبار فحص العين. يتم إجراء اختبار العين هذا لمعرفة ما إذا كان طفلك يعاني من أمراض العين مثل إعتام عدسة العين وغيرها من الالتهابات. يتم إجراء الاختبار باستخدام منظار العين للتحقق من المنعكس الأحمر في حدقة العين.

اختبار السمع

يهدف اختبار السمع إلى الكشف عن فقدان السمع لدى الأطفال. وفي المقابل، يرجى ملاحظة أن اختبار السمع لدى الأطفال حديثي الولادة يظهر فقط ما إذا كانت هناك استجابة لمحفزات ذات شدة معينة أم لا.

الأدوات الموصى بها لفحص السمع لدى الرضع هي الانبعاثات الصوتية (OAE) للأطفال حديثي الولادة بعمر يومين أو الاستجابة السمعية لجذع الدماغ الآلي (AABR).

اختبار المنعكس

يتم إجراء هذا الاختبار للتأكد من منعكس مورو، أي الاستجابة للأصوات أو الضوضاء المفاجئة. وبصرف النظر عن ذلك، يتم أيضًا اختبار استجابة الطفل للمص عن طريق إدخال إصبع في فم الطفل. بالنسبة للأطفال حديثي الولادة، إذا شعروا بالذهول، فسوف يستجيبون من خلال تقويس ظهورهم، وإلقاء رؤوسهم إلى الخلف، ومد أذرعهم وأرجلهم.

اختبار فيتامين ك

الأطفال الذين يولدون بنقص فيتامين ك سيتعرضون لنزيف داخلي. لذلك تم إجراء هذا الاختبار لاكتشاف هذا النقص.

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فحص البيليروبين

البيليروبين المرتفع يسبب تلفًا خطيرًا في الدماغ-الصورة من موقع AdobeStock

يتم إجراء هذا الاختبار للتحقق من مستويات البيليروبين لدى الأطفال من خلال فحص الدم أو باستخدام جهاز قياس الضوء.

يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات البيليروبين إلى تحول لون جلد الطفل وعينيه إلى اللون الأصفر فعلى الرغم من أنه طبيعي بشكل عام، إلا أن البيليروبين المرتفع جدًا وغير المعالج يمكن أن يسبب تلفًا خطيرًا في الدماغ.

نسبة السكر في الدم

يجب خضوع الأطفال لاختبارات السكر في الدم لمعرفة ما إذا كان طفلك الصغير يعاني من نقص السكر في الدم أم لا، فإذا كان مستوى السكر في الدم أقل من 45 ملغم/ديسيلتر، فقد يكون طفلك مصابًا بنقص السكر في الدم.

قياس التأكسج النبضي

يتم إجراء هذا الاختبار للتحقق من مستويات الأكسجين في دم طفلك؛ لأنه إذا كانت مستويات الأكسجين في الدم منخفضة أو متقلبة، فإن هذا يميل إلى أن يكون علامة على إصابة طفلك بتشوه خلقي خطير في القلب.

عادة ما يحدث هذا التشوه بدون أعراض ويمكن أن يسبب الوفاة إذا لم يتم اتخاذ العلاج على الفور

اختبار وخز الكعب لحديثي الولادة

يتم إجراء هذا الاختبار عن طريق أخذ عينة صغيرة من دم الطفل للكشف عن عدة حالات صحية نادرة ولكنها قد تكون خطيرة عندما يبلغ عمر الطفل حوالي خمسة أيام، وسيقوم الطبيب بوخز كعب الطفل وجمع بضع قطرات من الدم للاختبار.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.