ميرنا وليد - بيروت - اثارت اليوتيوبر نارين بيوتي، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بمقطع فيديو جديد من حفل الحناء الخاص بها.

وظهرت نارين في مقطع الفيديو وهي تتحدث عن كمية الهداياوالذهب التي تلقتها بهذه المناسبة، وذلك بطريقة لافتة، إذ قالت: " بنتكن اجاها دهب اجاها دهب ليوم الدهب"، وأضافت: طقبرت الفقر كمية الدهب والمصاري اللي كانت علي شي ما بياكلها النيران"، وتابعت نارين: "مو معقولة لو تشوفوا طواق وكمار واسوارات وشغلات حسيت بثقل هون".

وتفاعل عدد كبير من رواد الإنترنت مع منشور نارين، ومنهمن من وجه لها التهنئة بهذه المناسبة وتمنى لها السعادة، ومنهم من اعتبر استعراضها للهدايا خطأ ومثير للجدل.

كانت هذه تفاصيل خبر نارين بيوتي تتحدث عن كمية هدايا الذهب التي حصلت عليها بأسلوب مثير للجدل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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