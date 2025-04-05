شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 4 – 4 – 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الجمعة 4 – 4 – 2025، فى مقدمتها: منتخب مصر يبدأ معسكره المقبل 2 يونيو واستاد القاهرة الأقرب.

منتخب مصر يبدأ معسكره المقبل 2 يونيو واستاد القاهرة الأقرب

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن على انطلاق معسكر الفراعنة المقبل في الثاني من يونيو القادم والأقرب أن يكون تجمع المنتخب على استاد القاهرة ويتخلله مباراتين وديتين.

24 ساعة حاسمة فى ملف تجديد عقد زيزو مع الزمالك

اقترب ملف تجديد عقد أحمد مصطفى زيزو ، لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من الحسم سواء بالتجديد أو بالاستقرار على الرحيل بشكل نهائى، خاصة فى ظل الاتفاق الذى حدث بين اللاعب وإدارة نادى الأهلى على ضمه فى الانتقالات الصيفية المقبلة فى صفقة انتقال حر.

برنامج تأهيلى لـ مصطفى شلبى فى الزمالك بعد إصابته بإجهاد عضلي

حدد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، برنامجاً تأهيلياً لمصطفى شلبى لاعب الفريق الكروى الأول، من أجل اتباعه بعد تعرضه للإصابة بإجهاد عضلى خلال مواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقي.

مران الأهلي استعدادا للهلال السوداني.. محاضرة لكولر وفقرة بدنية وجمل خططية

استأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته عصر اليوم، الجمعة، على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الهلال السوداني، المقرر إقامتها مساء الثلاثاء المقبل فى موريتانيا، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

زمالك 2007 يهزم الأهلي بهدف نجل ميدو فى قمة بطولة الجمهورية (فيديو)

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2007 على الأهلي بهدف دون مقابل، في إطار المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة الثانية للمنافسة على بطولة الجمهورية.

الأهلي يرفض مناقشة مصير كولر بسبب الارتباط بمنافسات أفريقيا والدوري

يرفض مسئولو النادي الأهلي مناقشة مستقبل السويسري مارسيل كولر المدير الفني، سواء بالبقاء أو الرحيل، على خلفية الأداء غير المُرضي الذي يقدمه الفريق الأحمر تحت قيادة المدرب السويسري خلال الفترة الأخيرة، وتراجع مستويات الأهلي على المستوى المحلي والإفريقي على عكس نتائجه مع كولر في أول موسمين مع الفريق الأحمر.

استياء في كأس الأمم الأفريقية للناشئين بسبب التحكيم.. ومنتخب مصر يسجل احتجاجه

تسود حالة من الاستياء من عدد من المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 17 عامًا والتي تحتضنها المغرب في الفترة الحالية، بسبب الأداء التحكيمي في بعض المباريات.