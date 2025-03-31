صوم 6 من شوال قبل قضاء رمضان.. هل يجوز؟

ابوظبي - سيف اليزيد - يريد الكثير من الناس الحصول على فضل صيام ستة أيام من شهر شوال. لكن البعض يكون عليه قضاء من شهر رمضان. فهل يجوز لهم صوم التطوع في شوال قبل قضاء ما فاتهم من رمضان؟.

مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي قدّم، في فتوى نشرها على حسابه على منصة "إكس"، الجواب قائلا "نعم، يجوز صيام 6 من شوال قبل القضاء. لكن الأفضل البدء بالقضاء لأنه فرض. أما ستة من شوال فهي سنة مستحبة".

وأضاف المجلس، في فتواه "كما يجوز الجمع بينهما في نية واحدة على أن تكون نية القضاء هي الأصل، عملا بما ذكره جمع من أهل العلم لما فيه من التيسير".