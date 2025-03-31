الاقتصاد

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الإثنين 31 مارس 2025 أمام الجنيه بالبنوك

0 نشر
0 تبليغ

  • آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الإثنين 31 مارس 2025 أمام الجنيه بالبنوك 1/3
  • آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الإثنين 31 مارس 2025 أمام الجنيه بالبنوك 2/3
  • آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الإثنين 31 مارس 2025 أمام الجنيه بالبنوك 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الإثنين 31 مارس 2025 أمام الجنيه بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ رحمة رمضان

الإثنين، 31 مارس 2025 12:00 ص

 

وبلغ سعر الدولار اليوم الإثنين بالبنك الأهلى المصرى عند 50.52 جنيه للشراء و 50.62 جنيه للبيع، وفى بنك مصر سجل 50.52 جنيه للشراء و 50.62 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل الدولار 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار فى البنوك اليوم الإثنين كالآتى: 0f9cec32d6.jpg
  سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.52 جنيه للشراء.


50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.52 جنيه للشراء.


50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

50.52 جنيه للشراء.


50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
 

50.52 جنيه للشراء.


50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

50.52 جنيه للشراء.


50.62 جنيه للبيع.

b948a7408d.jpg

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي


50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة


50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس


50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements