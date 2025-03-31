شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الإثنين 31 مارس 2025 أمام الجنيه بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

وبلغ سعر الدولار اليوم الإثنين بالبنك الأهلى المصرى عند 50.52 جنيه للشراء و 50.62 جنيه للبيع، وفى بنك مصر سجل 50.52 جنيه للشراء و 50.62 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل الدولار 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار فى البنوك اليوم الإثنين كالآتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.52 جنيه للشراء.



50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.52 جنيه للشراء.



50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.52 جنيه للشراء.



50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.52 جنيه للشراء.



50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.52 جنيه للشراء.



50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي



50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة



50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس



50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.