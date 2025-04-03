شكرا لقرائتكم خبر عن أمم أفريقيا تحت 17 سنة.. ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهات الجولة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتذيل منتخب مصر ترتيب مجموعته فى أمم أفريقيا تحت 17 المقامة بالمغرب، بعد الخسارة فى الجولة الأولى من جنوب أفريقيا برباعية مقابل ثلاثة أهداف، بينما يتصدر جنوب أفريقيا المجموعة.

ويلتقى منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، في السابعة مساء الخميس نظيره بوركينا فاسو، فى إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة أمم إفريقيا تحت 17 سنة المقامة في المغرب.

جنوب أفريقيا - 3 نقاط.

2- بوركينا فاسو - 3 نقاط.

3- الكاميرون - بدون نقاط.

4- مصر - بدون نقاط.

ويعتمد منتخب مصر تحت 17 سنة على غرار المنتخبات المصرية الأخرى، على أسلوب لعب سريع وتقني يصعب على المنافس السيطرة عليه.

يتولى تدريب المنتخب أحمد الكاس، النجم السابق للمنتخب المصري، الذي حمل ألوان "الفراعنة" بين عامي 1987 و1997 وسجل 25 هدفا دوليا.

وحقق، أحمد الكاس، نجاحا في تصفيات منطقة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، بفضل منظومة دفاعية صلبة ومنظمة تحت الضغط، إلى جانب قدرة المنتخب المصري على البناء الهجومي من وسط الملعب، مما يمنحه عدة خيارات تكتيكية في الثلث الأخير من الملعب.

وتلقى منتخب مصر هزيمة أولى في بطولة أمم أفريقيا تحت 17 عاما من منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة 4-3، ويلعب منتخبا مصر وجنوب أفريقيا في المجموعة الثانية، التي تضم إلى جوارهما كلا من بوركينا فاسو والكاميرون.

وتعد كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة، هي بوابة الفراعنة للوصول إلى مونديال الناشئين، حيث يصعد 10 منتخبات من المسابقة إلى كأس العالم.

يدخل منتخب مصر مواجهة بوركينا فاسو بلا نقاط بعدما فشل في حصد أول 3 نقاط في المجموعة، بينما رفع منتخب جنوب أفريقيا رصيده إلى 3 نقاط متساويا مع منتخب بوركينا فاسو الذي انتصر هو الأخر على الكاميرون بنتيجة 2-1.