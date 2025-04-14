شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب طائرة الزمالك: حسمنا لقب أفريقيا عن جدارة.. ونهدى البطولة للجماهير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت - ياسمين يحييالأحد، 13 أبريل 2025 10:40 م
أعرب أشرف عبدالعال، المدرب العام للفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بنادي الزمالك، عن سعادته بالتتويج بلقب بطولة أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية.
وقال "عبدالعال" في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك: "أشكر الجهاز الفني بالكامل على المجهود الكبير الذي بُذل منذ انطلاق البطولة وحتى تحقيق اللقب".
وأضاف: "لاعبات الزمالك قدمن أداءً بطولياً طوال مشوار البطولة، وكن على قدر المسؤولية، ونجحن في حسم اللقب عن جدارة".
واختتم تصريحاته قائلًا: "نهدي بطولة أفريقيا إلى مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، وإلى جماهير النادي العظيمة التي دعمت الفريق بكل قوة".
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