شكرا لقرائتكم خبر عن علاء مرسى: "فار بـ 7 أرواح" يقدم نوعًا جديدًا من الكوميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان علاء مرسي عن سعادته بالمشاركة في فيلم "فار بـ7 أرواح"، الذي يجمعه بعدد من أبرز نجوم الكوميديا، موجّهًا التهنئة للشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك. وفى تصريحاته لـ"الخليج 365" قال مرسى: "أنا سعيد جدًا بهذه التجربة، فالفيلم يقدم نوعًا جديدًا من الكوميديا الخفيفة التى تناسب جميع الفئات"، متمنيًا أن يحظى الفيلم ودوره بإعجاب الجمهور عند عرضه.

فيلم فار بـ7 ترواح يعتمد على البطولة الجماعية وتضم فى قائمة أبطاله أكثر من 22 نجما ونجمة، منهم: أحمد فتحى، سليمان عيد، إدوارد، ندي موسى، ويزو، فرح الزاهد، لينا صوفيا، محمد لطفى، محمد رضوان، علاء مرسى، أوتاكا، ابراهيم السمان، شريف حسنى، محمود حافظ، محمد الصاوى، ناجي سعد، طاهر أبو ليله، نجم الغناء الشاب مصطفي عنبه، دنيا جمعه وفيلم فار بـ7 أراوح قصة محمد فتحي وسيناريو وحوار محمد فاروق شيبا وإخراج شادي علي وتدور أحداثه في إطار كوميدى.

ويشهد موسم عيد الفطر السينمائى هذا العام عرض أفلام "الصفا ثانوية بنات" بطولة على ربيع، أوس أوس، محمد ثروت، سارة الشامى، وئام مجدى، لينا صوفيا، توانا الجوهرى، اسراء رخا وتأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح، وفيلم "سيكو سيكو" بطولة عصام عمر وطه دسوقى وتارا عماد وديانا هشام وباسم سمرة وخالد الصاوي وتأليف محمد الدباح وإخراج عمرو المهندس.