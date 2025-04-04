شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أمين: شخصية عبد العزيز النص جعلتني أدرس التاريخ جيدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد أمين لـ"الخليج 365" عن أن حبه للفترات الزمنية القديمة لم يكن العامل الوحيد فى اختياره لمسلسل النص الذى شارك به خلال موسم دراما رمضان 2025، وأن شخصية "عبدالعزيز النص" جعلته يدرس التاريخ جيدًا ليتعرف على تلك الفترة، كما أشار إلى أن الصعوبات التى واجهها وكانت تتعلق بفهم عالم النشل وتعلم حيله، مؤكدًا أنه بدأ التحضير للجزء الثانى من العمل.

وعن متابعته لردود أفعال الجمهور وصناع الدراما على مسلسل "النص"، قال أحمد أمين، "ما وصلنى من ردود الأفعال من المقربين والصناع كان إيجابيًا للغاية، والحمد لله. أنا أحترم جميع الآراء ما دامت يتم طرحها بأسلوب محترم، كما تلقيت رسائل مشجعة من متابعين ونقاد، وكانت معظمها إيجابية ومبهجة، وهذا أمر يسعدنى كثيرا، ويجعلنى أشعر بأننى قدمت شيئا جيدا حظى بقبول الجمهور والنقاد".

جسد أحمد أمين خلال مسلسل النص شخصية "عبد العزيز النُّص"، وهو نشال تائب عاش في ثلاثينيات القرن الماضي، يسعى إلى البحث عن مصدر رزق مشروع، إلا أن الأقدار تضعه في قلب صراعات سياسية وأحداث غامضة، ومع تصاعد الأحداث، يجد نفسه يتحول من مجرد نشال إلى بطل شعبي تتناقل الأجيال سيرته، ولكى تكتمل عصابته اختار أربع أفراد سيساعدونه فى تحقيق مبتغاه، وهم درويش (حمزة العيلي) ورسمية (أسماء أبو اليزيد) وزقزوق (عبد الرحمن محمد) وإسماعيل (ميشيل ميلاد).

مسلسل النص ينتمي إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، ويضم نخبة من الفنانين، من بينهم صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي.

ويستند مسلسل النص إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.